La Svizzera lancia un’alternativa trasparente a ChatGPT

Apertus è concepito come un modello linguistico di grandi dimensioni basato sull'intelligenza artificiale affidabile e inclusivo Keystone / Ennio Leanza

La Confederazione entra nella corsa all’intelligenza artificiale con il lancio di un modello linguistico nazionale di grandi dimensioni (LLM). Apertus vuole essere un’alternativa a ChatGPT, Llama e DeepSeek.

Matthew Allen

Progettato dalle principali università svizzere, il modello Apertus è paragonabile al Llama 3 di Meta, rilasciato nel 2024. Da allora, Meta e altri concorrenti hanno sviluppato versioni più avanzate.

Tuttavia, il team elvetico sottolinea di non voler competere con i colossi statunitensi dai budget miliardari. Preferisce rinunciare agli ultimi ritocchi pensati per il grande pubblico, puntando invece su un sistema di intelligenza artificiale (IA) più sicuro e accessibile per ricercatori scientifici e imprese.

“Il nostro obiettivo è fornire un modello per lo sviluppo di un’IA affidabile, sovrana e inclusiva”, ha dichiarato Martin Jaggi, professore di Machine Learning al Politecnico federale di Losanna (EPFL).

Allucinazioni e pregiudizi

Il ritmo frenetico dell’innovazione nel campo dell’IA, accelerato dal rilascio pubblico di ChatGPT nel 2022, ha portato aziende leader come Anthropic a lanciare nuovi LLM ogni anno. Al di fuori degli Stati Uniti, piattaforme come DeepSeek e Qwen in Cina, e i modelli della francese Mistral, hanno ampliato le opzioni disponibili per l’utenza.

Ma la corsa al dominio dell’IA ha anche generato problemi: modelli che “allucinano”, amplificano i pregiudizi umani e una crescente serie di cause legali per violazione del copyright legate ai materiali utilizzati per l’addestramento.

L’intelligenza artificiale suscita sia speranze per un futuro migliore, sia timori di danni sociali se lasciata senza controllo.

Una possibile risposta è la creazione di sistemi di IA open-source, disponibili pubblicamente, che possano competere con le soluzioni proprietarie.

I modelli commerciali tendono a spingere l’innovazione al limite, offrendo le piattaforme più avanzate. I modelli open-source, invece, sono gratuiti e permettono all’utenza di esaminarne la struttura per capire come vengono generate le risposte.

Alcuni modelli, come DeepSeek, mostrano come funzionano, ma non rivelano come sono stati programmati. È come osservare uno chef cucinare senza sapere cosa c’è nella salsa.

Pietra miliare nell’open-source

Apertus non lascia nulla all’immaginazione. Promette che ogni componente sarà accessibile al pubblico, insieme al manuale di progettazione e alla “ricetta” del modello. L’obiettivo è ispirare fiducia e mitigare le preoccupazioni legate agli aspetti più controversi dell’IA.

Secondo Leandro von Werra, responsabile della ricerca presso la comunità open-source Hugging Face, Apertus è uno dei modelli open-source più ambiziosi mai realizzati.

“Non è del tutto unico, ma è comunque pionieristico per la sua scala e per la potenza di calcolo impiegata nell’addestramento”, ha dichiarato a Swissinfo. “È sicuramente una nuova pietra miliare nei modelli open-source”.

La portata e il successo delle applicazioni costruite su Apertus riveleranno il vero valore del LLM svizzero. Gli scienziati e le scienziate stanno già esplorando progetti nei settori della salute, dell’istruzione e del clima.

Le associazioni industriali svizzere hanno accolto con favore l’iniziativa nazionale sull’IA, apprezzandone in particolare l’attenzione alla sicurezza dei dati. Tuttavia, avvertono che Apertus dovrà affrontare una forte concorrenza da parte di potenti rivali internazionali.

“Non esiste una soluzione unica”

L’Associazione svizzera dei banchieri ritiene che un LLM sviluppato in patria abbia “un grande potenziale a lungo termine” per il settore finanziario, soprattutto per la conformità alle leggi locali sulla protezione dei dati e sul segreto bancario.

Tuttavia, alcune banche elvetiche stanno già sviluppando progetti di IA con altri modelli. Ad esempio, UBS, la più grande banca del Paese, collabora con OpenAI e Microsoft.

Swissmem, l’associazione ombrello delle industrie tecnologiche, ritiene che un LLM svizzero possa servire meglio le aziende locali, essendo progettato nel rispetto delle normative europee sui dati. Ma questo non garantisce che l’industria nazionale adotterà Apertus su larga scala.

L’utenza valuterà la velocità, la precisione e la profondità delle risposte generate da Apertus rispetto ad altri LLM. Questi risultati saranno confrontati con i vantaggi offerti dalla trasparenza del sistema e dai requisiti di sicurezza dei dati.

“L’esperienza dimostra che non esiste una soluzione unica adatta a tutte le esigenze”, afferma a Swissinfo Adam Gontarz, responsabile della digitalizzazione, innovazione e tecnologia di Swissmem..

“Ogni progetto deve tenere conto delle circostanze e delle esigenze specifiche dell’azienda”, aggiunge. “In alcuni casi, le soluzioni internazionali possono anche rivelarsi le più efficaci”.

