Gli svizzeri in Italia sono aumentati di oltre il 45% in 30 anni

Le svizzere e gli svizzeri vivono in sempre maggior numero all'estero e spesso hanno in tasca almeno un altro passaporto, oltre a quello rossocrociato. La diaspora elvetica in Italia è cresciuta di oltre il 45% dal 1994. I dettagli della Quinta Svizzera in nove grafici.

Nell’ultimo decennio, secondo i dati dell’Ufficio federale di statistica (UST)Collegamento esterno,Collegamento esterno circa 30’000 svizzere e svizzeri hanno lasciato la madrepatria ogni anno. A fine 2024, le persone con nazionalità elvetica che vivevano fuori dalla Confederazione erano oltre 826’700, ossia l’11% della popolazione svizzera.

Il numero di svizzere e svizzeri all’estero è cresciuto di 80’000 unità rispetto a oltre dieci anni fa e di più di 320’000 dal 1993.

Solo tra il 2023 e il 2024, sono oltre 13’000 le confederate e i confederati che hanno ingrossato le file della diaspora, aumentando più o meno fortemente in tutti i continenti eccetto in America del Sud (dove il numero è rimasto stabile).

L’emigrazione spiega solo in parte questa evoluzione al rialzo, poiché le nascite e le naturalizzazioni contribuiscono alla crescita.

Per quasi due terzi in Europa

Circa il 64% di chi risiede fuori dalla madrepatria vive in Europa, perlopiù nei Paesi confinanti (in primis in Francia, con 212’100 persone, seguita da Germania e Italia). I dati sull’emigrazione degli ultimi cinque anni confermano queste posizioni di vertice: il 19% di tutti gli emigranti svizzeri si è diretto in Francia, l’11% in Germania e il 6% in Italia.

La diaspora elvetica in Italia è cresciuta notevolmente negli ultimi 30 anni: da 36’000 nel 1994 a oltre 52’500 nel 2024 (aumento del 45,8%).

Gli Stati Uniti sono la quarta destinazione più popolare per i cittadini e le cittadine svizzere, con il 5% delle emigrazioni. Il Paese ospita la comunità elvetica più numerosa fuori dall’Europa (84’700 persone). In totale, circa un quarto della diaspora svizzera risiede nel continente americano.

L’Argentina è il Paese dell’America latina che accoglie il maggior numero di svizzeri e svizzere (15’100), davanti a Brasile e Cile. Tra Medio Oriente e Asia, il primatista è Israele (24’4700), seguito dalla Thailandia. In Oceania, svizzeri e svizzere si concentrano principalmente in Australia (26’600), mentre per il continente africano ad accoglierne di più è il Sudafrica (7’700).

Una diaspora prevalentemente femminile

Nell’ultimo decennio, gli uomini svizzeri emigrati sono stati leggermente più numerosi delle donne: ogni anno rappresentano in media il 52% delle persone che emigrano.

Tuttavia, le donne costituiscono una leggera maggioranza della diaspora (54%). Il fatto che le persone siano nate svizzere o abbiano acquisito la cittadinanza svizzera all’estero spiega probabilmente questa differenza, che si riscontra in tutti i Paesi con la diaspora elvetica più grande.

Fa eccezione il Vaticano, dove la quasi totalità dei 158 passaporti rossocrociati è in mano a uomini. La Guardia svizzera pontificia è in effetti un corpo militare interamente maschile.

La gioventù adulta emigra di più

La fascia di età compresa tra i 20 e i 35 anni è quella in cui emigra il maggior numero di svizzeri e svizzere (un terzo del totale). Una seconda categoria a forte emigrazione (un quinto del totale) è la popolazione tra i 55 e il 69 anni.

Svizzeri e svizzere all’estero sono perlopiù in età lavorativa (55%). La cosiddetta Quinta Svizzera conta circa una persona su cinque sotto i 18 anni di età e quasi una su quattro di 65 anni o più. Il gruppo ’65+’ è quello che è cresciuto maggiormente (+4% tra il 2023 e il 2024, dopo un aumento simile l’anno precedente).

Agli estremi della piramide

Tra i Paesi che ospitano grandi comunità svizzere, la Thailandia, il Portogallo, la Spagna e il Sudafrica si distinguono per l’alta quota di persone anziane: se l’età media delle svizzere e degli svizzeri all’estero è di 43 anni, in Thailandia è di 55. Tra il 2023 e il 2024, la percentuale delle persone ’65+’ è aumentata soprattutto in Portogallo e Thailandia (rispettivamente del 16% e del 7%).

Israele accoglie invece la comunità svizzera all’estero di gran lunga più giovane: quasi la metà delle persone con cittadinanza elvetica è minorenne e l’età media è di 27 anni.

La metà delle persone emigrate in tre Cantoni

Uno sguardo ai Cantoni di origine delle persone emigrate svizzere mostra la predominanza di Zurigo, Vaud e Ginevra. Insieme, questi tre Cantoni urbani e globalizzati rappresentano quasi la metà di tutte le emigrazioni ufficiali tra il 2019 e il 2023.

Ciò ha a che fare non solo con la loro popolazione. Anche tenendo conto del fatto che Zurigo e Vaud sono tra i Cantoni più popolosi, rimangono sovrarappresentati. Questo è ancora più vero per Ginevra: il 13% degli svizzere e delle svizzere emigrate risiedeva nel piccolo Cantone francofono, in cui vive solo il 5% della popolazione elvetica.

La maggior parte è rimasta nell’area della Grande Ginevra, ma sul lato francese. Secondo l’organizzazione Genevois sans frontières, la crisi abitativa del Cantone spinge ogni anno tra le 2’500 e le 3’000 persone a trasferirsi nella vicina Francia. Un numero elevato, se si considera che nel 2023 sono emigrate dal Cantone di Ginevra un totale di 3’700 persone.

Berna, invece, è il secondo Cantone più popoloso (vi risiede il 13% della popolazione elvetica), ma è stato il Cantone di origine solo dell’8% delle persone emigrate.

Tre su quattro hanno un’altra cittadinanza

Tre quarti degli svizzeri e delle svizzere residenti all’estero possiedono, oltre a quella rossocrociato, almeno un altro passaporto. Ma questa proporzione varia sensibilmente a seconda del Paese di residenza.

In Thailandia si registra la quota maggiore di svizzere e svizzeri che non hanno altre nazionalità. Al contrario, la diaspora elvetica residente in Argentina è quasi interamente plurinazionale.

Circa la metà torna in Svizzera

L’UST ha studiato le traiettorie migratorie di un gruppo rappresentativo di persone tra il 2011 e il 2022. Ad oggi, queste sono le migliori statistiche disponibili per dare un’idea della durata della permanenza all’estero degli svizzeri e delle svizzere che scelgono di emigrare.

I dati mostrano che più della metà degli svizzeri emigrati dalla Confederazione nel 2011, vi risiedeva di nuovo nel 2022, con variazioni significative a seconda del luogo di nascita. Le persone nate in Svizzera tornano in patria più spesso di quelle nate all’estero (con un tasso di ritorno dopo undici anni del 56% rispetto al 40%).

Anche il periodo di emigrazione tende a essere più breve per le persone nate in Svizzera: più di un terzo è tornato in patria entro tre anni dalla partenza, rispetto a meno di un quarto di chi è nato all’estero.

La voglia di partire è più forte della nostalgia di casa?

Resta il fatto che, ogni anno, sono più gli svizzeri e le svizzere che fanno il grande passo e vanno a vivere all’estero che quelli che vengono (o tornano) a stabilirsi nella Confederazione. L’unica eccezione degli ultimi trent’anni è stata nel 2020, l’anno della pandemia. Da allora, il numero di partenze è tornato a crescere.

Nel 2023 (ultimo anno disponibile), quasi 31’000 cittadini e cittadine svizzere hanno lasciato la Confederazione e circa 22’000 vi hanno fatto ritorno.

Questo articolo è stato pubblicato la prima volta il 7 ottobre 2024. È stato aggiornato e completato il 28 marzo 2025 con gli ultimi dati dell’Ufficio federale di statistica.