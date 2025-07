Perché la Svizzera è tra i dieci Paesi che si riscaldano di più al mondo

In Svizzera il riscaldamento climatico procede a una velocità doppia rispetto alla media globale. Keystone / Ennio Leanza

La Svizzera è particolarmente colpita dal cambiamento climatico e la temperatura aumenta più rapidamente che nella maggior parte degli altri Paesi. Ecco l’evoluzione in grafici e i motivi del riscaldamento.

Luigi Jorio

Giornalista ticinese residente a Berna, mi occupo di temi scientifici e di società con reportage, articoli, interviste e analisi. Mi interessano le questioni climatiche, energetiche e ambientali, come pure tutto ciò che riguarda la migrazione, l'aiuto allo sviluppo e i diritti umani in generale. Pauline Turuban La mia specialità è raccontare storie, interpretare quello che succede in Svizzera e nel mondo a partire da dati e statistiche. Espatriata in Svizzera da diversi anni, sono stata giornalista multimediale presso la Radiotelevisione della Svizzera francese (RTS). Luigi Jorio (testo), Pauline Turuban (grafici)

Il 2024 è passato alla storia come l’anno più caldo sulla Terra da quando sono iniziate le misurazioni continue della temperatura a metà Ottocento. Il 2025 dovrebbe essere leggermente meno caldo, stando alle prime previsioni, ma ci sono forti probabilità che nuovi primati saranno raggiunti nei prossimi anniCollegamento esterno, ha affermato di recente l’Organizzazione meteorologica mondiale (OMM).

L’aumento delle temperatura dovuto al cambiamento climatico di origine umana concerne tutte le regioni del pianeta. Ci sono però Paesi che si riscaldano più di altri e uno di questi è la Svizzera. Nella nazione alpina al centro dell’Europa, il riscaldamento climatico procede a una velocità doppia rispetto alla media globale, indica l’Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera).

Il rialzo delle temperature in Svizzera ha conseguenze sulla popolazione, sulle attività economiche e sul paesaggio. Ondate di calore sempre più frequenti e intense rappresentano un grave rischio per la salute, soprattutto per le persone anziane, e compromettono i raccolti agricoli. In montagna, i ghiacciai e il permafrost si sciolgono e il rischio di disastri naturali aumenta.

La Svizzera è particolarmente colpita dal cambiamento climatico

Il riscaldamento in Svizzera è stato marcato soprattutto tra gli anni 2015 e 2024, un intervallo di tempo in cui il Paese ha registrato i suoi tre anni più caldi di sempre (2022, 2023 e 2024). La media climatica annuale in questo periodo è aumentata di quasi 2,3 °C rispetto alla media tra il 1951 e il 1980.

La Svizzera è tra le dieci nazioni che si riscaldano di più al mondo, secondo i dati delle Nazioni Unite. In questa categoria ci sono anche i Paesi baltici, la Russia, Paesi dell’Europa centrale e Stati arabi del Golfo persico. In cima alla lista c’è un gruppo di isole coperte dal ghiaccio, le Svalbard, appartenenti alla Norvegia.

Perché la temperatura in Svizzera aumenta più che in altri Paesi?

La Svizzera non ha sbocchi sul mare e non può beneficiare dell’effetto tampone degli oceani, che sono in grado di assorbire grandi quantità di calore. A livello globale, i continenti si riscaldano più degli oceani.

Anche l’altitudine e la morfologia delle Alpi svolgono un ruolo fondamentale. Neve e ghiaccio si sciolgono sempre più velocemente, riducendo la capacità del territorio di riflettere la luce solare verso lo spazio (nota come “effetto albedo”). Le superfici scoperte, come il suolo e le rocce liberate dal ritiro dei ghiacciai, tendono ad assorbire più calore e questo accelera il riscaldamento complessivo del Paese.

“La grande proporzione delle regioni di montagna è tra i fattori principali che spiegano perché la Svizzera si riscalda più rapidamente [di altri Paesi]”, dice a Swissinfo Aude Untersee, meteorologa di MeteoSvizzera.

L’aumento delle temperature è più marcato a nord delle Alpi

La temperatura è aumentata in tutte le regioni della Svizzera. Tuttavia, dal 1864, anno dei primi rilevamenti a livello nazionale, il nord delle Alpi si è riscaldato di più rispetto alle zone a sud.

Questa tendenza si spiega con il fatto che prima del 1940 il nord delle Alpi era caratterizzato da inverni più freddi e secchi, spiega Untersee. Dopo il 1940, questi inverni rigidi sono diventati meno frequenti e l’andamento della temperatura a nord e a sud delle Alpi è stato simile.

Le regioni a nord delle Alpi, che partivano da condizioni climatiche più fredde, hanno quindi “recuperato il divario” con il sud. Questo si traduce con un riscaldamento maggiore al nord (+3 °C) rispetto al sud (+2,7 °C) nel corso degli ultimi 150 anni.

L’Europa è il continente che si riscalda più velocemente

Tornando al raffronto internazionale, un aspetto balza all’occhio quando si osserva la lista dei 20 Paesi e territori più colpiti dal cambiamento climatico: 15 si trovano in Europa.

Il continente europeo è quello in cui le temperature sono salite più velocemente. Nel 2024, la temperatura media è stata di oltre 2,4 °C superiore a quella del periodo di riferimento 1951-1980. L’evoluzione in Asia, nelle Americhe e in Africa segue invece pressappoco quella a livello globale, come evidenzia questo grafico:

Diversi fattori spiegano il primato dell’Europa. Tra questi ci sono i cambiamenti nella circolazione atmosferica, che aumentano la frequenza di ondate di calore in estate, e la proporzione di territorio europeo nell’Artico, scrive l’OMM nel suo ultimo rapporto sullo stato del clima in EuropaCollegamento esterno.

L’Artico è la regione che si riscalda di più nel mondoCollegamento esterno. Come nelle Alpi, lo scioglimento dei ghiacci polari lascia spazio a superfici più scure che assorbono più calore, creando un circolo vizioso che accelera ulteriormente il riscaldamento. Cambiamenti nella distribuzione del calore e dei venti possono inoltre “intrappolare” l’aria calda nella regione artica. Ecco perché le isole Svalbard sono i territori che si riscaldano di più la mondo.

Alcuni ricercatori e ricercatrici ritengono che anche la lotta allo smog possa aver contribuito all’aumento delle temperature in Europa. Le particelle inquinanti presenti nell’atmosfera, o aerosol, bloccano una parte della luce solare e possono avere un effetto raffreddante sul clima.

In Svizzera, le concentrazioni di aerosol in pianura sono diminuite drasticamente negli ultimi 60 anni, afferma Untersee. “Questo ha portato a una riduzione della nebbia e delle nubi a basse quote sull’Altopiano, con un conseguente aumento dell’irraggiamento solare”, dice.

Record di temperatura in Svizzera e nel mondo

A crescere non sono soltanto le temperature medie. Anche i valori massimi raggiunti durante l’anno sono in aumento, secondo MeteoSvizzera, che di recente ha pubblicato una valutazione dell’evoluzione delle temperature dal 1971Collegamento esterno. Oggi, il giorno più torrido dell’anno è in media di 3,4 °C più caldo rispetto a 50 anni fa.

La temperatura più alta in Svizzera (41,5 °C) è stata misurata presso la stazione di Grono, nei Grigioni, nell’agosto del 2003, secondo quanto riportato sul sito di MeteoSvizzera. Le condizioni di misurazione erano però diverse da quelle attuali.

Maximiliano Herrera, storico del clima costaricano che analizza i record di temperatura da oltre 35 anni, afferma a Swissinfo che “i dati del 2003 non sono affidabili”. Il primato, sostiene, appartiene a Ginevra, con 39,7 °C nell’estate del 2015.

Qualunque sia la cifra esatta, il valore più alto di sempre in Svizzera è ben distante dal record in Italia, con quasi 49 gradi a Siracusa nel 2021, o dagli insostenibili 54,4 °C misurati nel 2020 nella Velle della Morte, negli Stati Uniti.

Ma le temperature in Svizzera continueranno a salire più rapidamente che altrove e il Paese dovrà adattarsi a un clima sempre più diverso rispetto al passato.

