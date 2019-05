Le tensioni tra Stati Uniti, Cina e Russia rappresentano invece un pericolo per i cittadini svizzeri, i quali valutano in modo pessimistico la situazione politica a livello mondiale rispetto al sondaggio effettuato l'anno prima. La maggior parte degli intervistati ritiene che la politica degli Usa danneggi l'economia elvetica, ma continua a considerare gli Stati Uniti un partner commerciale affidabile.

Per quanto riguarda la fiducia nei confronti del parlamento federale, gli intervistati in Ticino si sono mostrati molto più positivi rispetto al resto della Svizzera.

In aumento vi è la fiducia nelle autorità e nelle istituzioni, rileva lo studio condotto dall'istituto LINK nel corso del mese di gennaio su un campione di 1213 cittadini svizzeri di tutte e tre le maggiori regioni linguistiche. Nelle prime posizioni vi sono polizia, tribunali, il Consiglio federale e l'economia elvetica, mentre media e partiti politici - così come nel 2018 - occupano gli ultimi posti nell'indice di fiducia. L'esercito, dal canto suo, gode di buona fiducia e una netta maggioranza dei cittadini lo ritiene necessario.

La buona situazione economica e il sistema politico attuale della Svizzera sono fonte di ottimismo per la popolazione, si legge nel rapporto presentato oggi a Berna. Nel 2019, il 95% degli intervistati si sente "generalmente al sicuro", in linea con la quota di un anno prima.

