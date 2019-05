Dei test sono inoltre in corso per dotare i cani di una sorta di auricolare attraverso il quale può sentire via radio gli ordini dell'addestratore, che potrà quindi dirigere a distanza di sicurezza il suo eroico compagno.

Pastori tedeschi e belgi sono sempre stati presenti ai controlli di sicurezza durante grandi manifestazioni. Tuttavia, il responsabile dell'unità cinofila della polizia cantonale vodese afferma: "Avrei quasi voglia di dire che prima i cani erano usati come un alibi e che le ricerche e le perquisizioni si facevano in un ambiente molto più rilassato. Adesso la minaccia è seria" e non è più così.

Non solo individuazione di droghe. Sempre di più i cani al servizio della polizia vodese sono impiegati in operazioni di sicurezza più ampie, specialmente nell'ambito della lotta al terrorismo. I quattro zampe possono ad esempio essere un aiuto prezioso per trovare sostanze esplosive.

