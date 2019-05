Prendendo spunto dal rilievoLink esterno in metallo di 30 metri quadri che ritrae la città sul Lemano a metà ‘800, chiusa da tre ordini di mura fortificate, una cinquantina di specialisti di nove diversi settori ha ricostruito minuziosamente in 3D il paesaggio urbano.

Un viaggio virtuale nella Ginevra rivoluzionaria 23 aprile 2019 - 17:38 Tornare indietro nel tempo è un’illusione che accompagna la storia dell’uomo e l’esposizione “Genève 1850 Un voyage révolutionnaire” alla Maison Tavel offre ai visitatori un’esperienza che si avvicina molto a quel sogno. Prendendo spunto dal rilievo in metallo di 30 metri quadri che ritrae la città sul Lemano a metà ‘800, chiusa da tre ordini di mura fortificate, una cinquantina di specialisti di nove diversi settori ha ricostruito minuziosamente in 3D il paesaggio urbano. E ora i visitatori della mostra, che rimarrà allestita fino al 14 luglio 2019, possono immergersi in un viaggio di 15 minuti tra le vie e dentro gli edifici della città di Calvino e Rousseau. Il loro Avatar, vestito con abiti dell’epoca, consente infatti di interagire con i personaggi che incontra e di addentrarsi nei punti indicati nel percorso virtuale. Un’esperienza visiva, tattile e persino olfattiva che è stata progettata dalla società ginevrina Artanim, specializzata nelle motion capture technologies.