In una notaLink esterno , la Casa Bianca sottolinea che il processo per impeachment si è concluso con la "piena assoluzione" e riferisce che il presidente è "soddisfatto di lasciarsi alle spalle questa vicenda generata da un comportamento vergognoso dei democratici", accusati di voler influenzare le prossime elezioni presidenziali.

Il tycoon annuncia inoltreLink esterno una dichiarazione giovedì a mezzogiorno, le 18 in Svizzera, per "discutere la vittoria del nostro paese sulla bufala dell'impeachment".

Come primo tweet dopo l'assoluzione al Senato, il presidente ha rispolverato un video risalente allo scorso giugno, che mostra una copertina di Time in cui compaiono cartelli con le scritte 'Trump 2020', 'Trump 2024' e così via fino a 'Trump 4EVA' ("per sempre").

Donald Trump si è nel frattempo già lanciato nella campagna elettorale per la rielezione il prossimo 3 novembre, con la sensazione di essere uscito dalla vicenda dell'impeachment più forte di prima (alla vigilia del suo discorsoLink esterno sullo stato dell'Unione, in un sondaggio Gallup, incassava il 49% di gradimento, il più alto dal suo insediamento alla Casa Bianca) e senza più distrazioni.

Il Senato statunitense ha assolto il presidente Donald Trump dalle accuse di abuso di potere e ostruzione al Congresso, ponendo così fine alla sua messa in stato d'accusa ( impeachment ). Dopo una battaglia durata mesi, la camera alta del parlamento americano ha deciso che non ci sono le condizioni perché il capo della Casa Bianca sia rimosso dal suo incarico.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Impeachment, Trump pienamente assolto 06 febbraio 2020 - 08:55 Il Senato statunitense ha assolto il presidente Donald Trump dalle accuse di abuso di potere e ostruzione al Congresso, ponendo così fine alla sua messa in stato d'accusa (impeachment). Dopo una battaglia durata mesi, la camera alta del parlamento americano ha deciso che non ci sono le condizioni perché il capo della Casa Bianca sia rimosso dal suo incarico. L'assoluzione dall'accusa di abuso di potere è stata approvata con 52 voti a favore e 48 contrari, quella per ostruzione al Congresso con 53 voti a 47. All'infuori della defezione eccellente dell'ex candidato presidente Mitt Romney, che ha riconosciuto l'abuso di potere, la maggioranza di senatori repubblicani ha fatto quadrato e il muro ha retto. Donald Trump si è nel frattempo già lanciato nella campagna elettorale per la rielezione il prossimo 3 novembre, con la sensazione di essere uscito dalla vicenda dell'impeachment più forte di prima (alla vigilia del suo discorso sullo stato dell'Unione, in un sondaggio Gallup, incassava il 49% di gradimento, il più alto dal suo insediamento alla Casa Bianca) e senza più distrazioni. Come primo tweet dopo l'assoluzione al Senato, il presidente ha rispolverato un video risalente allo scorso giugno, che mostra una copertina di Time in cui compaiono cartelli con le scritte 'Trump 2020', 'Trump 2024' e così via fino a 'Trump 4EVA' ("per sempre"). Il tycoon annuncia inoltre una dichiarazione giovedì a mezzogiorno, le 18 in Svizzera, per "discutere la vittoria del nostro paese sulla bufala dell'impeachment". In una nota, la Casa Bianca sottolinea che il processo per impeachment si è concluso con la "piena assoluzione" e riferisce che il presidente è "soddisfatto di lasciarsi alle spalle questa vicenda generata da un comportamento vergognoso dei democratici", accusati di voler influenzare le prossime elezioni presidenziali.