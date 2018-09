La Svizzera infatti è stata determinante per la sua formazione e per la sua carriera musicale: il suo esordio a 26 anni, avvenuto quasi per caso, è stato infatti a Lugano dove ha partecipato alla rappresentazione de "Il telefono" di Gian Carlo Menotti, lavoro che gli aprirà le porte dell'Opernhaus di Zurigo, da dove la sua carriera è decollata, toccando numerosi importanti teatri europei.

La sua interpretazione di Dancario, il capo dei contrabbandieri, è stata convincente e per l'artista italo-svizzero si può ben dire che si è trattato di una consacrazione. Anche se è cresciuto in Lombardia, dove ha conseguito una laurea in psicologia alla Cattolica, Davide Fersini deve molto alla Confederazione.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

L'italo-svizzero Fersini alla conquista di Verona 23 agosto 2018 - 09:32 C'è un po' di Svizzera quest'anno all'Arena di Verona. Il baritono Davide Fersini, nato a Milano da padre elvetico, è infatti tra i protagonisti della Carmen di Bizet andata in scena nel celebre anfiteatro veneto, che costituisce insieme alla Scala di Milano uno dei santuari della lirica mondiale. La sua interpretazione di Dancario, il capo dei contrabbandieri, è stata convincente e per l'artista italo-svizzero si può ben dire che si è trattato di una consacrazione. Anche se è cresciuto in Lombardia, dove ha conseguito una laurea in psicologia alla Cattolica, Davide Fersini deve molto alla Confederazione. La Svizzera infatti è stata determinante per la sua formazione e per la sua carriera musicale: il suo esordio a 26 anni, avvenuto quasi per caso, è stato infatti a Lugano dove ha partecipato alla rappresentazione de "Il telefono" di Gian Carlo Menotti, lavoro che gli aprirà le porte dell'Opernhaus di Zurigo, da dove la sua carriera è decollata, toccando numerosi importanti teatri europei. Fino all'interpretazione nell'opera di Bizet che ha inaugurato quest'anno la stagione operistica all'Arena di Verona.