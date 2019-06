In Svizzera, in effetti, i politici sono in gran parte di milizia, così come lo sono i pompieri. Entrambe le categorie, ogni anno che passa, fanno più fatica a trovare nuove leve; l'idea di 'Service citoyen' potrebbe facilitarne il reclutamento.

Tutti arruolati per il bene comune 10 giugno 2019 - 22:25 Un gruppo di giovani svizzeri propone l'istituzione di un servizio obbligatorio per tutti, uomini e donne, in favore della difesa, dell'ambiente e della società. L'idea è che ogni cittadino debba impegnarsi, a suo modo, per il bene comune. La raccolta delle firme per un'iniziativa popolare in favore del 'servizio di cittadinanza' dovrebbe iniziare il prossimo anno. L'esercito svizzero ha un problema di effettivi. Sempre più giovani scelgono il servizio civile, per essere ammessi al quale è sufficiente la cosiddetta prova dell'atto, cioè la disponibilità a impegnarsi per un periodo ben più lungo di quello militare, quale indice del conflitto di coscienza vissuto dalla persona. Mentre la politica si interroga su come rendere meno allettante il servizio "alternativo", un'associazione chiamata Service citoyen propone di cambiare del tutto il sistema. "Lo Stato siamo tutti noi e insieme dobbiamo impegnarci per il bene comune", riassume la co-presidente Noémie Roten. Anche in politica Economista, Noémie ha prestato servizio militare e non è contro l'esercito. Semmai, lei e un'altra sessantina di giovani svizzero tedeschi e svizzero francesi vogliono superare la divisione tra servizio militare e civile, protezione civile, pompieri e le cariche pubbliche. In Svizzera, in effetti, i politici sono in gran parte di milizia, così come lo sono i pompieri. Entrambe le categorie, ogni anno che passa, fanno più fatica a trovare nuove leve; l'idea di 'Service citoyen' potrebbe facilitarne il reclutamento. In definitiva, ritiene l'associazione, si contrasterebbe la "tendenza all'individualizzazione della società". Ma non tutti sono d'accordo: Mark Schenker, professore di Economia e finanza all'Università di Friburgo, dubita che si possa creare uno spirito di milizia combinandolo a un obbligo legale. Resta inoltre il problema degli effettivi dell'esercito. Che secondo Noémie Roten, tuttavia, si risolverà naturalmente grazie al raddoppio del bacino di reclutamento.