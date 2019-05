Ad accompagnare il cantautore è Luciano Casoli, che Gino Paoli presenta come suo parrucchiere diventato, nel tempo, amico. Inserti filmati mostrano l'esibizione di Mina nella storica 'Il cielo in una stanza', un duetto di Paoli con Ornella Vanoni e gli auguri di buon compleanno da parte dei colleghi Caterina Caselli, Zucchero e Bocelli, nonché di Heather Parisi e Red Ronnie.

Storie di stelle #1: Gino Paoli 12 maggio 2019 - 15:47 A metà anni Novanta, la Televisione svizzera di lingua italiana propose una serie intitolata 'Storie di stelle'. Cantanti e attori furono protagonisti di un varietà nel quale l'intervista si intreccia alle testimonianze di un fan, una gara canora di interpreti emergenti, prove per l'ospite quali l'esame di una grafologa e quello di un fisiognomo e numeri di spettacolo. Presenta Gerry Scotti. Ad accompagnare il cantautore è Luciano Casoli, che Gino Paoli presenta come suo parrucchiere diventato, nel tempo, amico. Inserti filmati mostrano l'esibizione di Mina nella storica 'Il cielo in una stanza', un duetto di Paoli con Ornella Vanoni e gli auguri di buon compleanno da parte dei colleghi Caterina Caselli, Zucchero e Bocelli, nonché di Heather Parisi e Red Ronnie. Intanto, Enzo Iacchetti racconta -a modo suo- la storia de 'La gatta' e dei 'Quattro amici' al bar (brano che in sostanza, osserva, "è il contrario dell'Hully Gully") e l'indimenticato Dimitri propone 'L'uomo orchestra'. 'Storie di stelle' con Gino Paoli fu trasmesso dalla Radiotelevisione svizzera RSI il 5 maggio del 1995.