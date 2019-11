Nelle sei settimane di apertura pre-stagionale, "perde" una stella e si presenta con un nome più breve. (Keystone / Arno Balzarini)

Tra chiudere del tutto in bassa stagione, e tenere aperto nonostante le entrate non siano sufficienti a coprire i costi, per gli alberghi delle regioni turistiche esiste una terzia via: mantenere un'offerta ridotta. È quel che sta tentando, tra gli altri, un hotel in Engadina, al quale ha fatto visita la Radiotelevisione svizzera.

Da inizio dicembre, l'Hotel S. tornerà a chiamarsi Saratz (per esteso) e a essere un quattro stelle superior. Ma al momento di stelle ne ha soltanto tre, il che significa niente zona wellness e un buffet della colazione meno sontuoso, ma anche un prezzo di un terzo inferiore, e dunque accessibile a un pubblico più ampio.

La piscina rimane disponibile, l'area wellness no. (RSI-SWI)

Nel primo fine settimana di apertura, a ottobre, le 40 camere (su 93) per le quali era prevista l'apertura sono state tutte occupate, conferma il co-direttore della struttura Martin Scherer: è stato necessario prepararne una decina in più.



Può funzionare, ma...

L'idea è buona, conferma il docente esperto di management alberghiero Norbert Hofburger. Lo riconosce anche il presidente di Hotelleriesuisse Grigioni, Ernst Wyrsch, secondo il quale, tuttavia, può funzionare solo se circoscritta a poche strutture.



"Bisogna disporre di certe dimensioni e di una certa flessibilità", spiega Wyrsch. "Inoltre, credo sia un'idea praticabile per uno o due hotel per destinazione turistica, non per tutti".





(1) Servizio del TG sugli hotel che variano l'offerta in base alla stagione

Quanto ai rischi per la reputazione dell'hotel, ovvero che un ospite rimanga deluso poiché non trova ciò a cui era abituato o che gli è stato riferito?

È proprio questa la ragione del diverso nome durante la "pre-apertura". "Ci differenziamo in modo chiaro", sottolinea Scherer. "Secondo me è un'opportunità, per l'hotel certo, ma anche per il nostro personale e per la regione."

tvsvizzera.it/ri con RSI (TG del 11.11.2019)

