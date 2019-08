Adrian Arquint, capo Ufficio per la caccia e la pesca dei Grigioni, rivela che il cantone si è già posto un problema di ottimizzazione. "Per l'anno prossimo dobbiamo sicuramente chiederci se abbiamo effettivamente bisogno di così tanti droni e piloti, se non possiamo ridurli a favore dell'efficienza".

Per coprire i costi di volo dei 19 droni e la breve formazione di 150 piloti, in buona parte reclutati tra i cacciatori, sono stati stanziati 100'000 franchi.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Cuccioli di capriolo salvi grazie ai droni 22 agosto 2019 - 20:50 Nei Grigioni, tra la fine di maggio e l'inizio di luglio, 448 cuccioli di capriolo sono stati salvati dalle lame delle falciatrici grazie alle perlustrazioni con i droni. Si tratta di un progetto pilota promosso da agricoltori e cacciatori, che dal prossimo anno intendono estendere l'intervento a più regioni del Cantone. Per coprire i costi di volo dei 19 droni e la breve formazione di 150 piloti, in buona parte reclutati tra i cacciatori, sono stati stanziati 100'000 franchi. Adrian Arquint, capo Ufficio per la caccia e la pesca dei Grigioni, rivela che il cantone si è già posto un problema di ottimizzazione. "Per l'anno prossimo dobbiamo sicuramente chiederci se abbiamo effettivamente bisogno di così tanti droni e piloti, se non possiamo ridurli a favore dell'efficienza". Resta l'importanza di questo progetto di protezione dei piccoli animali, che in primavera vengono nascosti dalle madri nei campi, ma invece di un rifugio sicuro trovano spesso una trappola mortale. I nuovi strumenti saranno complementari ai vecchi metodi dei contadini, che dispongono spaventapasseri nei campi la sera prima di falciare, per cercare di evitare che i cuccioli vengano nascosti proprio lì.