Il drone è già utilizzato in diversi aeroporti, dove gli stormi di uccelli possono creare grossi grattacapi. Il comune argoviese lo ha invece acquistato per allontanare i corvi dalle zone residenziali. Con il loro gracchiare, i volativi creano non pochi disturbi alla popolazione. Inoltre, vanno spesso a rovistare nei sacchi della spazzatura o nei punti di raccolta dei rifiuti vegetali a caccia di cibo.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Falco robot contro i corvi molesti 08 agosto 2019 - 10:38 A Kaiseraugst, nel cantone Argovia, le autorità fanno capo a un drone assai particolare per scacciare i corvi dalle zone residenziali. Da qualche giorno nei cieli sopra Kaiseraugst vola un falco molto speciale: si chiama RoBird, è stato messo a punto da una ditta olandese ed è completamente artificiale. Il drone è già utilizzato in diversi aeroporti, dove gli stormi di uccelli possono creare grossi grattacapi. Il comune argoviese lo ha invece acquistato per allontanare i corvi dalle zone residenziali. Con il loro gracchiare, i volativi creano non pochi disturbi alla popolazione. Inoltre, vanno spesso a rovistare nei sacchi della spazzatura o nei punti di raccolta dei rifiuti vegetali a caccia di cibo. Per ora il piano sta andando a gonfie vele. La colonia di corvi che aveva invaso uno dei quartieri se ne è andata. "Siamo stupiti, sono rimasti pochissimi corvi", spiega alla Radiotelevisione Svizzera Jean Frey, municipale di Kaiseraugst.