Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Una puntata della trasmissione di approfondimento Falò dedicata esclusivamente alla pandemia e alle sue conseguenze. La prima parte ci porterà negli ospedali ticinesi per capire come si sono organizzati e come stanno affrontando la situazione. La seconda tratterà un tema triste e delicato: i malati di coronavirus che sono morti senza la possibilità di riabbracciare un'ultima volta i propri cari.

Gli ospedali ticinesi sono confrontati con la seconda ondata della pandemia. Come stanno affrontando la situazione?

Per capirlo siamo stati alcuni giorni alla Carità di Locarno, dove è ricoverata la maggior parte dei pazienti Covid. I numeri per ora descrivono una situazione di grande impegno, ma che sembra meglio gestibile rispetto alla primavera scorsa. Come si è raggiunto questo risultato? Merito dei progressi della medicina o dell’organizzazione del lavoro? E a proposito di lavoro, come reggono la pressione medici e infermieri? Un reportage dalla prima linea della lotta al Covid, anche per capire quale potrebbe essere l’evoluzione delle prossime settimane.

Ospite in studio Giuseppe Allegranza, viceprimario dell’Ospedale La Carità di Locarno e Giorgio Merlani, medico cantonale.

Le morti solitarie della pandemia

Per un malato il conforto e il sostegno dei parenti sono fondamentali. Durante una pandemia questo principio va in crisi. Per evitare la diffusione del contagio i pazienti vengono isolati e se la loro situazione si aggrava le cose si fanno ancora più difficili. Così, la primavera scorsa, ci sono state persone che sono morte in solitudine, senza rivedere i loro cari. Una situazione straziante, che ha segnato chi è rimasto. Cosa è cambiato negli ultimi sei mesi?

Desiderate ricevere ogni settimana una selezione di nostri articoli? Abbonatevi alla newsletter gratuita.