Avete ricevuto una multa per un’infrazione commessa da qualcuno a bordo di un veicolo che non è il vostro, ma con la stessa targa del vostro? Come è possibile? E come bisogna comportarsi in casi simili? La risposta della trasmissione della Radiotelevisione svizzera Patti chiari.

Non siete mai stati in quella località, l'auto non è vostra, ma la targa sì e dunque anche la multa di posteggio. E in men che non si dica le società d’incasso vi stanno alle costole. E se non reagite subito rischiate anche problemi nel Paese in questione: Croazia, Serbia, Bosnia e Italia. Ma se non siete stati voi a commettere l'infrazione, perché dovete correre voi ai ripari ?

C'è chi ha pagato pur di non aver più problemi, ma c’è chi vuole vederci chiaro. Anche perché si accumulano i casi di targhe ticinesi clonate … e chi le clona potrebbe continuare a raccogliere multe e fare addirittura di peggio.



