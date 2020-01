I ghiacciai si sciolgono, sempre più in fretta. In Ticino, quello del Basodino nel 2030 sarà praticamente scomparso e nei decenni successivi dei 1'400 ghiacciai svizzeri ne rimarranno ben pochi.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

La fine dei ghiacciai Paolo Bertossa e Simon Brazzola 19 gennaio 2020 - 17:00 I ghiacciai sulle Alpi si sono dimezzati nell'ultimo secolo e nei prossimi decenni rischiano addirittura di scomparire. In Svizzera si sta però sperimentando una tecnologia che potrebbe preservare queste preziose riserve di acqua. I ghiacciai si sciolgono, sempre più in fretta. In Ticino, quello del Basodino nel 2030 sarà praticamente scomparso e nei decenni successivi dei 1'400 ghiacciai svizzeri ne rimarranno ben pochi. Per rallentare il fenomeno servirebbe una radicale riduzione dei gas ad effetto serra, un’inversione di rotta che appare molto difficile da realizzare. Anche perché nel frattempo continua il disboscamento delle foreste, a cominciare da quella amazzonica. Attività e progetti per ridurre le emissioni di anidride carbonica comunque ce ne sono, anche se diversi sono ancora nella fase embrionale. Ma c’è persino chi immagina di poter salvare i ghiacciai grazie a un’idea tanto semplice quanto originale.