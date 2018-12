Falò ha visitato alcuni set al lavoro per capire il segreto di tanto interesse, come si cerca una location cinematografica e quali le potenzialità economiche e di immagine che è possibile sviluppare.

Sono oltre 130 i film che si sono ispirati a luoghi ticinesi e ultimamente il cantone è stato scoperto anche dalle produzioni indiane di Bollywood. In media vengono girate 25 produzioni audiovisive ogni anno, con un indotto economico stimato in 5 milioni di franchi, per oltre 200 posti di lavoro.

Il cantone Ticino sta diventando una location sempre più interessante per la produzione cinematografica internazionale, in particolare quella indiana. L'approfondimento della trasmissione Falò.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Ticino, ciak si gira Massimo e Lorenzo Cappon, Falò RSI 23 dicembre 2018 - 10:00 Il cantone Ticino sta diventando una location sempre più interessante per la produzione cinematografica internazionale, in particolare quella indiana. L'approfondimento della trasmissione Falò. È nata quattro anni fa la Ticino Film Commission, l’ente che si propone di incentivare la scelta del Ticino come location di produzioni cinematografiche e televisive. La sua attività principale è quella di affiancare la produzione risolvendo tutti i problemi logistici: dalla scelta della location ai permessi di polizia, all'alloggio per la troupe, le potenzialità del cantone e lo scenario internazionale. Sono oltre 130 i film che si sono ispirati a luoghi ticinesi e ultimamente il cantone è stato scoperto anche dalle produzioni indiane di Bollywood. In media vengono girate 25 produzioni audiovisive ogni anno, con un indotto economico stimato in 5 milioni di franchi, per oltre 200 posti di lavoro. Falò ha visitato alcuni set al lavoro per capire il segreto di tanto interesse, come si cerca una location cinematografica e quali le potenzialità economiche e di immagine che è possibile sviluppare.