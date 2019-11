Il Quotidiano della RSI ha incontrato Andrea Danani, ricercatore e responsabile dell'unità di biofisica computazionale dell'Istituto Dalle Molle, che si appresta a incontrare degli alunni di terza media per stimolare la loro curiosità e, perché no, invogliarli a intraprendere studi scientifici.

Ogni volume è diviso in due parti: nella prima, uno scienziato affronta un argomento scientifico di attualità in relazione al corpo umano, presentando le informazioni in modo rigoroso ma con un linguaggio chiaro.

Raccontare la scienza in modo informale, utilizzando il fumetto come strumento didattico e di divulgazione e attraverso l'incontro con i ricercatori. È il programma di 'Let's science', un percorso ideato e promosso dalla Fondazione IBSA giunto alla terza edizione, e che ha dato vita a una collana di libri.

