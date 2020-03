Anche gli Stati Uniti, in coda al resto del mondo, stanno affrontando l'emergenza coronavirus. E lo fanno a modo loro. Il servizio del corrispondente della Radiotelevisione svizzera da Washington.

Drive-in test a Pittsburgh.

(Pittsburgh Post-gazette)

Qualche tempo fa Trevor Noah, conduttore del telegiornale satirico statunitense The Daily Show, commentava un video che mostrava come in Corea del Sud i tamponi per il coronavirus venivano effettuati alle persone direttamente nel loro veicolo e, scherzosamente, consigliava al governo USA di adottare la stessa misura: "Non saremo i migliori in molte cose, ma di sicuro nei Drive-in siamo campioni!"

Non è più solo un'ipotesi scherzosa. Anche negli Stati Uniti, anche se più tardi rispetto ad altri paesi, stanno prendendo misure per evitare che la situazioni diventi drammatica. Il tampone Drive-In ora è stato introdotto anche negli Stati Uniti.

Nel prossimo servizio del corrispondente della Radiotelevisione svizzera, vediamo come il Paese e i cittadini americani stanno affrontando l'emergenza coronavirus. Tra scuole chiuse e code per fare scorte (anche di armi) per la quarantena.

(1) Servizio TG





tvsvizzera.it/Zz con RSI (TG del 19.03.2020)

