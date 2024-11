Troppe sostanze chimiche nel pesce dei laghi italo-svizzeri

Un nuovo studio italo-svizzero commissionato dal Canton Ticino dimostra che i pesci del lago di Lugano contengono troppe sostanze chimiche. KEYSTONE/Karl Mathis

Un nuovo studio italo-svizzero, commissionato dal Canton Ticino, mostra che i pesci del lago di Lugano contengono troppe sostanze chimiche. Il valore limite per le PFAS viene superato in media di dieci volte.

Sharon Bernardi, Il Quotidiano RSI

Le PFAS, ossia le sostanze perfluoroalchiliche, suscitano da tempo preoccupazioni poiché costituiscono degli inquinanti eterni. In Ticino è da anni che se ne verifica la presenza nei pesci dei laghi. E un ultimo studioCollegamento esterno ha evidenziato che la concentrazione di queste sostanze negli agoni è nettamente superiore ai limiti appena introdotti: la media è infatti di 21 microgrammi al chilo quando il limite stabilito dall’ordinanza federale è di 2 microgrammi.

La presenza di PFAS nei pesci non è mai stata lasciata al caso. Il Ticino è stato pioniere, con un primo studio 10 anni fa. Ora c’è anche un’analisi nazionale, la quale afferma che i pesci possono accumulare queste sostanze a livelli che possono comportare anche rischi per la salute: in particolare in alcune specie ittiche, come il coregone e il cavedano.

Il servizio sul tema della trasmissione della RSI Il Quotidiano, con le considerazioni di Nicola Solcà, della Sezione protezione aria, acqua e suolo del Canton Ticino:

Le PFAS sono sostanze “molto persistenti, bioaccumulabili e potenzialmente tossiche” che i pesci, “soprattutto quelli a monte della catena alimentare” possono effettivamente accumulare, osserva Nicola Solcà, responsabile della Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS), aggiungendo che si tratta di un problema molto importante ma non di “una sorpresa totale, purtroppo”. Anche perché i risultati si basano su un’analisi effettuata in Ticino, per conto della Commissione internazionale per la protezione delle acque italo-svizzere. Dal 2015 ad oggi non si nota una grande differenza: le concentrazioni di PFOS negli agoni sono in crescita di oltre il 20%; in calo per i persici.

Una sorpresa

Il dato, afferma Solcà, rappresenta da un lato “un po’ una sorpresa”, dal momento che questa sostanza in particolare “è stata fortemente limitata o vietata dal 2011 in Svizzera, ma anche in Europa”. Ci si aspetterebbe quindi di constatare una qualche tendenza positiva, anche se forse “è ancora troppo presto per vedere gli effetti di questo divieto”. A perdere terreno sono invece altri microinquinanti come il DDT, ad esempio, la cui concentrazione risulta ridotta della metà. Qui, si vedono effetti di “divieti o comunque limitazioni” che “sono più datati nel tempo”, risalendo addirittura agli anni ‘70 o ‘80 dello scorso secolo. Si vede quindi che “una politica ambientale lungimirante” è alla base del “contenimento di queste possibili esposizioni e porta a “ degli esiti positivi.

Cosa sono le PFAS? Le sostanze alchiliche perfluorurate e polifluorurate (PFAS) sono un gruppo di sostanze chimiche artificiali ampiamente utilizzate, che nel corso del tempo si accumulano negli esseri umani e nell’ambiente. Sono note come “sostanze chimiche permanenti”, in quanto sono estremamente persistenti nel nostro ambiente e organismo e non sono praticamente biodegradabili. Possono avere effetti negativi sulla salute come danni al fegato, malattie della tiroide, obesità, problemi di fertilità e cancro. Le PFAS comprendono l’acido perfluoroottanoico (PFOA), l’acido perfluoroottano sulfonico (PFOS), l’acido perfluorononanoico (PFNA), l’acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS) e migliaia di altre sostanze. In totale sono circa 4’700. Se volete saperne di più potete cliccare quiCollegamento esterno.

Ora però sono le PFAS a destare preoccupazione. E una concentrazione di 21 microgrammi per chilo, a fronte di un limite fissato a 2, non può che far riflettere. Ma come mai, allora, non c’è un divieto di pesca dell’agone viste queste concentrazioni molto al di sopra dei limiti di legge? Questi “sono molto recenti” e “in vigore da quest’anno”, risponde il responsabile cantonale, aggiungendo che i dati citati sono stati raccolti nel quadro di “un monitoraggio ambientale che non è adatto allo scopo di applicare la legislazione alimentare”.

Solcà precisa però che sono in corso da parte del Laboratorio cantonale “analisi proprio preposte a questo scopo, molto più robuste” e che debbono anche “soddisfare certi criteri analitici più precisi”. Perché attualmente le normative ambientali non vanno a braccetto con quelle alimentari.

Dannoso per la salute?

Cosa significano le PFAS nel pesce per la salute dell’uomo? Le sostanze chimiche possono accumularsi nell’organismo. Tra queste ci sono sostanze che possono causare il cancro. “Non c’è alcun rischio acuto per la salute”, afferma una portavoce dell’Ufficio federale per la sicurezza alimentare ai colleghi della SRFCollegamento esterno. Sono necessari ulteriori dati scientifici sugli effetti delle PFAS negli alimenti.

Il pesce svizzero può dunque far parte di una dieta equilibrata. Per esempio, si può mangiare ogni settimana una porzione di pesce che supera il limite dell’UE per il resto della vita senza rischiare conseguenze per la salute.

