Un treno svizzero a idrogeno nel Guinness dei primati

Il Flirt H2 della Stadler Rail dispone di 108 posti a sedere e ha una velocità massima di 130 km/h. Stadler Rail

Il treno a idrogeno Flirt H2 dell'azienda turgoviese Stadler Rail ha coperto la distanza di 2'803 chilometri senza rifornimento o ricarica.

tvsvizzera.it/mar/Keystone-ATS

Ad annunciare il record, registrato nella banca dati del Guinness World Records, è stata lunedì la stessa società con sede a Bussnang, nel Canton Turgovia.

I 2’803 chilometri coperti dal Flirt H2 senza rifornimento o ricarica sono la più lunga distanza mai raggiunta da un treno a passeggeri a celle a combustibile a idrogeno.

Il treno prodotto dalla Stadler Rail dispone di 108 posti a sedere e di ulteriori posti in piedi. La velocità massima è di 130 chilometri all’ora, si legge nella nota diramata lunedì.

Questo risultato sottolinea la forza innovativa e la leadership tecnologica di Stadler nel campo del trasporto ferroviario sostenibile, sottolinea l’azienda.

+ La Svizzera è uno dei Paesi pionieri nello sviluppo delle tecnologie che fanno capo all’idrogeno. Ma è in ritardo per quanto riguarda l’uso dell’idrogeno verde.

Un treno presentato due anni fa

Stadler ha presentato per la prima volta al pubblico il Flirt H2 all’InnoTrans 2022 a Berlino. È stato sviluppato un numero significativo di soluzioni dettagliate per integrare celle a combustibile e sistemi di stoccaggio dell’idrogeno nella moderna linea di prodotti dei treni pendolari Flirt. Da allora queste soluzioni sono state testate approfonditamente, prima in Svizzera e più recentemente su un circuito di prova dedicato in Colorado, negli Stati Uniti.

Quello stabilito il 20 marzo scorso è già il secondo ingresso nel Guinness dei primati per l’azienda turgoviese. Nel dicembre 2021, un treno Flirt a batteria in Germania ha stabilito il record mondiale per il più lungo viaggio con un treno in modalità batteria, con 224 chilometri.

