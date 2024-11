Il Gruppo Beretta valuta di sospendere la produzione di munizioni a Thun

KEYSTONE

Due anni fa, Berna ha venduto la società di munizioni Ruag Ammotec al gruppo italiano che adesso considera di ritirarsi dalla Svizzera. Nel tentativo di scongiurare questa deriva, il Dipartimento federale della Difesa ha aumentato la quantità di munizioni richieste.

4 minuti

SRF Info

Sono circa 380 le persone che nello stabilimento SwissP Defense di Thun producono munizioni, ad esempio quelle per i fucili d’assalto dell’Esercito svizzero. Due anni fa, la SwissP Defense, che allora era di proprietà della società parastatale Ruag Ammotec, è stata privatizzata e venduta al gruppo italiano della famiglia Beretta. Ora però ci sono avvisaglie che ne prevedono la chiusura.

Ai microfoni della Radiotelevisione svizzera in lingua tedesca SRF, SwissP conferma le voci e aggiunge di aver contattato il Dipartimento federale della Difesa (DDPS): “Abbiamo segnalato che il funzionamento economicamente sostenibile del sito di produzione di Thun con il livello di integrazione verticale richiesto non è più garantito”.

Contenuto esterno

Tra i motivi, SwissP cita un “trattamento sempre più restrittivo delle autorizzazioni di esportazione”. Ma c’è anche il calo di acquisti di munizioni da parte delle forze armate elvetiche: “Negli ultimi anni, gli ordini dell’Esercito svizzero per munizioni di piccolo calibro sono notevolmente diminuiti”, scrive SwissP.

Il DDPS reagisce e ordina altre munizioni

Per il capo dell’armamento svizzero Urs Loher si tratta di una brutta notizia. Il dirigente dell’Ufficio federale Armasuisse vorrebbe invece rafforzare ed espandere l’industria degli armamenti. “Per noi, SwissP è un’azienda centrale nel settore delle munizioni di piccolo calibro”, afferma Loher alla SRF.

Il DDPS e la SwissP stanno quindi negoziando per impedire lo smantellamento – se non la chiusura – della sede di Thun. Il Dipartimento della Difesa, nello specifico, è andato incontro all’azienda e ha aumentato gli ordini per il prossimo anno. Il capo degli armamenti Loher conferma: “Abbiamo esaminato nuovamente le quantità ordinate e siamo tornati a quelle precedenti”.

Altri sviluppi

Altri sviluppi L’industria bellica svizzera rischia di fare cilecca? Questo contenuto è stato pubblicato al I produttori svizzeri di armamenti lanciano l’allarme per il crollo delle esportazioni globali. Di più L’industria bellica svizzera rischia di fare cilecca?

Il DDPS sta quindi effettivamente acquistando più munizioni di quanto inizialmente previsto in nome dei risparmi necessari per il budget dell’Esercito.

A causa di problemi finanziari, l’esercito voleva ordinare di meno

A causa dei problemi finanziari dell’arma, gli acquisti di munizioni erano stati ridotti. Alla fine di agosto il Consiglio federale, rispondendo alla domanda di un parlamentare, ha confermato che probabilmente l’anno prossimo il DDPS ordinerà meno munizioni “a causa della tesa situazione del bilancio federale”.

Quello attuale è quindi un dietrofront. Resta da vedere se ciò basterà a impedire lo smantellamento o la chiusura della produzione di munizioni a Thun: “Contribuiremo con tutto quello che possiamo dare”, asserisce Loher.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Buco di un miliardo per l’esercito svizzero Questo contenuto è stato pubblicato al F-35A e aumento dei costi operativi delle Forze armate hanno creato una voragine nel bilancio della spesa. Di più Buco di un miliardo per l’esercito svizzero

SwissP spiega che è lo sforzo congiunto di tutti i soggetti coinvolti a garantire in futuro l’autonomia di approvvigionamento della Svizzera per le munizioni di piccolo calibro. L’azienda parte dal presupposto che presto sarà creata una struttura che garantirà la sopravvivenza economica della sede di Thun. SwissP non spiega però cosa significhi.

Beretta ha fornito una garanzia di posizione con l’acquisto

Quando due anni fa l’allora società federale Ruag Ammotec è stata venduta alla Beretta Holding, l’acquirente italiano si era impegato a mantenere per almeno cinque anni la sede di Thun con circa 400 posti di lavoro. La minaccia di chiusura mette ora in discussione questa promessa.

Ai microfoni della SRF, il capo degli armamenti Loher ha lasciato aperta la questione se SwissP o Beretta potessero essere perseguiti legalmente nel caso in cui il loro impegno fosse stato violato attraverso la chiusura o la riduzione del personale.

Tradotto con Deepl/MaMi

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative