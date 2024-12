I nostri articoli più letti: nel 2024, il frontalierato piglia tutto

Da lunedì 17 luglio si può parlare di vecchi e nuovi frontalieri. © Keystone / Ti-press / Francesca Agosta

Tra gli articoli che nel corso dell'anno hanno suscitato maggiore interesse tra i lettori e le lettrici di TVS tvsvizzera.it, i temi legati al personale transfrontaliero si piazzano ai primi posti. Ma c'è anche molto altro.

Marija Miladinovic





Giornalista basata a Lugano con un nome che rivela le origini della mia famiglia. Ho lavorato per il Corriere del Ticino e il Giornale del Popolo, in politica e cronaca, sulla carta e sui media digitali. Mi piace portare un po’ di Svizzera italiana nel resto del Paese e del mondo. Iniziali: MaMi

Nel luglio 2023 è entrato in vigore il nuovo accordo sull’imposizione delle lavoratrici e dei lavoratori frontalieri stipulato tra Svizzera e Italia. A partire da quel momento, questo tipo di impiegate/i si sono divisi in “nuovi” e “vecchi” frontalieri e ai cosiddetti “nuovi frontalieri” sono state imposte regole diverse.

Una nostra serie di articoli intitolata “Le conseguenze del nuovo accordo sui frontalieri” racchiude al suo interno le tematiche che complessivamente hanno suscitato il maggiore interesse nel corso del 2024 da parte del nostro lettorato.

Altri sviluppi Le conseguenze del nuovo accordo sui frontalieri Il 17 luglio 2023 è entrato in vigore il nuovo accordo italo-svizzero sull’imposizione dei frontalieri. Cosa cambia con questa intesa? Di più Le conseguenze del nuovo accordo sui frontalieri

Dalle differenze di salario alle difficoltà crescenti nell’assumere nuovi lavoratori e lavoratrici d’oltre frontiera, passando per la tassa sulla salute che questa categoria è stata chiamata a pagare: il dossier qui sopra raccoglie molte sfaccettature di un tema complesso.

Senza cambiare del tutto argomento, anche la votazione sulla tredicesima mensilità dell’AVS ha portato risvolti interessanti per coloro che, pur vivendo la pensione in Italia, hanno lavorato in Svizzera. Questo approfondimento del marzo scorso ne spiega i meccanismi.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Pensioni svizzere, la tredicesima arriverà presto anche in Italia Questo contenuto è stato pubblicato al Dal 2026 oltre 235’000 persone residenti in Italia riceveranno una mensilità in più dall’Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS). Di più Pensioni svizzere, la tredicesima arriverà presto anche in Italia

Ma nel 2024 non sono stati letti solo i pezzi che parlano di stipendi e lavoro. Complice forse l’avvicinarsi dell’estate, questo articolo che parla dell’interesse elvetico al salvataggio di ulivi pugliesi secolari ha suscitato molta curiosità.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Quegli svizzeri e quelle svizzere impegnati nella lotta contro la Xylella Questo contenuto è stato pubblicato al In Puglia, la Xylella ha distrutto in dieci anni la più grande foresta di ulivi secolari al mondo. Alcuni svizzeri e svizzere che si sono trasferiti nella regione del tacco d’Italia per produrre olio provano a salvare i loro alberi mentre una compagnia elvetica biotech ha interrotto i test per trovare una cura. Di più Quegli svizzeri e quelle svizzere impegnati nella lotta contro la Xylella

Riavvicinandoci alla frontiera italo-svizzera, in giugno abbiamo parlato di un progetto infrastrutturale che collega Bellinzona a Gallarate. Un corridoio sostenuto dal Governo svizzero con un finanziamento di 133 milioni di franchi presentava importanti falle. A lanciare l’allarme per lo stato pericolante di un ponte che si trova su questa linea è stato un ingegnere elvetico.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Il ponte ferroviario italiano sulla linea finanziata dalla Svizzera sta cadendo a pezzi Questo contenuto è stato pubblicato al Berna aveva sostenuto con 133 milioni di franchi la costruzione di questa tratta italiana della Gallarate-Luino-San Gottardo. Di più Il ponte ferroviario italiano sulla linea finanziata dalla Svizzera sta cadendo a pezzi

Nel corso dell’estete, sul portale TVS tvsvizzera.it vi abbiamo inoltre proposto un breve viaggio in una Svizzera sconosciuta. Non tanto per i luoghi in sé, quanto per la loro storia e per una loro peculiare caratteristica.

In tre articoli diversi, vi abbiamo portato in tre villaggi che condividono una caratteristica particolare: sono politicamente svizzeri ma geograficamente appartengono alle nazioni vicine. Indemini, sul confine con l’Italia, è protagonista dell’articolo che ha scaturito più interesse, seguono Gondo e Samnaun (quest’ultimo al confine austriaco).

Altri sviluppi

Altri sviluppi Indemini, un lembo di terra svizzera in Italia Questo contenuto è stato pubblicato al Il villaggio di Indemini è l’ultimo lembo di terra ticinese, una sorta di enclave. Per secoli isolata dal resto del Ticino, sebbene orograficamente in Italia, gli abitanti di Indemini si sono sempre sentiti svizzeri. Di più Indemini, un lembo di terra svizzera in Italia

Il genio civile elvetico, spesso, è motivo di vanto in patria e di interessamento dall’estero. A conferma di ciò c’è l’alto livello di attenzione rivolto a molti degli articoli che vi proponiamo in tema di ferrovie, strade e collegamenti in generale.

Tra questi figura l’articolo che dà notizia del ritorno al pieno funzionamento della galleria di base del San Gottardo. Dopo il deragliamento di un treno merci avvenuto nell’agosto del 2023, il tunnel ferroviario da primato ha infatti subìto lavori che hanno causato ai passeggeri e alle passeggere disagi per oltre un anno.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Il tunnel ferroviario più lungo del mondo torna a pieno servizio Questo contenuto è stato pubblicato al La galleria di base del San Gottardo, seriamente danneggiata nell’agosto 2023 in seguito a un deragliamento, torna oggi alla sua piena attività. Grande la soddisfazione delle autorità, delle Ferrovie federali, del turismo, dell’utenza e anche dell’Europa. Di più Il tunnel ferroviario più lungo del mondo torna a pieno servizio

E della fine di (altri) disagi, durati stavolta “solo” la stagione estiva, parla anche l’approfondimento sulla linea ferroviaria del Sempione.

Altri sviluppi

Altri sviluppi I guai del Sempione che fanno discutere Svizzera e Italia Questo contenuto è stato pubblicato al L’estate dei disagi sulla linea ferroviaria internazionale del Sempione sta per finire, ma all’orizzonte si profilano altri problemi. Di più I guai del Sempione che fanno discutere Svizzera e Italia

Una curiosa storia sulla sparizione da una raffineria di Rancate, nel sud del Canton Ticino, di oltre 80 milioni di franchi in oro ha invece tenuto banco tra i pezzi più letti degli ultimi mesi dell’anno che sta per volgere al termine.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Svanita nel nulla in Ticino una tonnellata e mezza di oro Questo contenuto è stato pubblicato al Una tonnellata e mezza di oro, per un controvalore di circa 84 milioni di franchi, scomparsa nel nulla da una raffineria di Rancate. Sarebbero circa 800 i clienti danneggiati tra Svizzera, Germania e Austria. Di più Svanita nel nulla in Ticino una tonnellata e mezza di oro

Un’ingegnosa rete di presunti truffatori ha fatto credere a degli ignari investitori di far arrivare dall’Africa dell’oro grezzo che avrebbe raffinato a Rancate. Ma a un anno dal loro investimento i clienti si sono resi conto che l’oro non c’è più e forse non c’è mai stato. In merito a questa storia, la procura di Lugano ha aperto un fascicolo per truffa, riciclaggio e accettazione non autorizzata di depositi dal pubblico.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Novità per gli utenti della Pedemontana, l’autostrada fantasma Questo contenuto è stato pubblicato al Dal primo gennaio 2025 gli automobilisti che non hanno sistemi automatici di pagamento (come il Telepass) riceveranno notifiche via email che ricorderanno loro di pagare il pedaggio. Di più Novità per gli utenti della Pedemontana, l’autostrada fantasma

Nell’ultimo articolo di questa rassegna dei più letti del 2024, segnaliamo infine le novità in arrivo a partire dall’anno nuovo per le utenti e gli utenti della Pedemontana.