Il Consiglio federale ha dato il suo via libera all’accordo di libero scambio tra Svizzera e India

Di più Pernottamenti: +2% in prima metà 2024, ma forte calo in Ticino

Questo contenuto è stato pubblicato al Nella prima metà dell'anno gli alberghi svizzeri hanno registrato 24,8 milioni di pernottamenti, il 2% in più dell'analogo periodo del 2023. In Ticino è stato contato poco più di un milione di notti (-5,8%), nei Grigioni 2,88 (+3,4%).

Questo contenuto è stato pubblicato al In termini di costi le banche svizzere sono meno efficienti dei loro concorrenti europei.

Questo contenuto è stato pubblicato al Quest'estate allo zoo di Basilea sono venuti al mondo tre nuovi cuccioli di leopardo delle nevi. Purtroppo, uno di loro non è sopravvissuto ed è deceduto nel corso dei suoi primi due mesi di vita.

Di più Affari d’oro nel 2023 per gli assicuratori: utili per quasi 14 miliardi di franchi

Questo contenuto è stato pubblicato al Affari d'oro nel 2023 per le compagnie assicurative svizzere: gli utili complessivi si sono attestati a 13,6 miliardi di franchi, il 78% in più dell'anno prima.

Di più Vallese, stimati in 125 milioni di franchi i danni causati dal maltempo

Questo contenuto è stato pubblicato al Secondo le prime stime, i danni causati dalle tempeste di giugno e luglio ammontano a circa 125 milioni di franchi per il Canton Vallese. I costi concernono gli affluenti e il Rodano, la rete stradale e i danni ai terreni agricoli e alle foreste.

Questo contenuto è stato pubblicato al Il disegno di legge volto a vietare Hamas in Svizzera passa nelle mani del Parlamento. Il Consiglio federale ha infatti licenziato mercoledì il messaggio, che contiene poche novità rispetto al progetto inviato in consultazione lo scorso febbraio.

Di più “I Cantoni devono fare di più per la custodia dei bambini”

Questo contenuto è stato pubblicato al Le associazioni nazionali d'accoglienza per l'infanzia hanno lanciato un grido d'allarme mercoledì: entro il 2040 negli asili nido e nei doposcuola svizzeri potrebbero mancare ben 430'000 operatori e operatrici.

Di più Stagione estiva in calo, ma oltre la media per gli impianti di risalita elvetici

Questo contenuto è stato pubblicato al Inferiore a quella dell'anno scorso, ma comunque migliore della media: può essere descritta così, in estrema sintesi, la stagione estiva per gli impianti di risalita svizzeri, che hanno dovuto inizialmente fare i conti con il maltempo.

Processo mafia bulgara, UBS deve subentrare a Credit Suisse

Questo contenuto è stato pubblicato al UBS dovrà comparire al posto di Credit Suisse nel processo in secondo grado sul riciclaggio di denaro della mafia bulgara, il cui inizio è in agenda per il prossimo 1° ottobre.

