Una capanna per tutti

Non sono solo cambiate le infrastrutture (qui la capanna del Monte Bar), ma anche le persone che le frequentano. KEYSTONE

Le capanne di montagna sono sempre più apprezzate e questo tipo di turismo si sta trasformando.

2 minuti

tvsvizzera.it/mrj con RSI/Falò

Sotto le montagne del Ticino ci sono ben 80 capanne e la clientela che ospitano è molto eterogenea. Può succedere che i e le custodi si sentano chiedere servizi tipici di un albergo: Wi-Fi, camere singole o ancora diete speciali.

La trasmissione Falò della Radiotelevisione della Svizzera italiana RSI ha fatto il punto su questo turismo alpino in piena trasformazione.

Nel corso dei suoi 30 anni da gestore di capanne (o “capannaro”), Franco Demarchi ha spiegato ai microfoni di Falò di aver visto cambiare non solo le infrastrutture, ma anche la tipologia della gente che frequenta la montagna. “Sono meno abituati alla montagna. Arrivano in quota e pensano di trovarsi in città, richiedendo maggiori comfort”. Poi prosegue: “Al giorno d’oggi ne succedono di tutti i colori. C’è chi mi ha chiesto dove può posteggiare l’auto [nella maggior parte dei casi queste capanne sono raggiungibili unicamente a piedi, ndr]. Altri, ancor prima di salutare, chiedono se c’è il Wi-Fi”.

La seconda metà della puntata, diffusa giovedì 27 giugno, è dedicata al legno come materiale da costruzione. “Un tempo – si legge nella presentazione – le case si costruivano prevalentemente con il legno, poi lo si è abbandonato o quasi. Negli ultimi anni questo materiale è tornato sui cantieri svizzeri, spinto da motivi ecologici, ma non solo. Sul mercato sono arrivati nuovi prodotti in grado di competere con i materiali da costruzione più sofisticati. Una riscoperta sostenuta anche dai sensi: il calore e l’odore di una casa tutta in legno sono unici”.

Potete vedere l’intera puntata di Falò del 27 giugno, qui sotto:

Contenuto esterno

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative