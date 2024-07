Un rivoluzionario sistema di pilotaggio per gli elicotteri della Rega

Un elicottero della Rega in volo. Keystone / Gaetan Bally

L’innovazione rappresenta una prima mondiale: permetterà agli elicotteri di atterrare in sicurezza anche in condizioni di scarsissima visibilità

2 minuti

Keystone-ATS

La Guardia aerea svizzera di soccorso (Rega) è il primo operatore al mondo a sfruttare una nuova procedura di volo che consente di pilotare gli elicotteri in modo accurato mediante un sistema automatizzato, anche in condizioni di scarsissima visibilità.

Già da diversi anni, gli elicotteri della Rega sono in grado di volare verso alcuni nosocomi in Svizzera su rotte predefinite con l’aiuto della navigazione satellitare e dei computer di bordo, e questo anche in condizioni meteorologiche avverse.

Tuttavia, ora, grazie ad una nuova procedura approvata dall’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC), i velivoli potranno effettuare avvicinamenti sicuri in situazioni di scarsa visibilità utilizzando il pilota automatico in spazi ristretti: un vantaggio decisivo su terreni impervi montuosi o difficili, scrive la Rega in un comunicato odierno.

Il nuovo sistema, dopo una fase di sviluppo pluriennale, verrà dapprima introdotto per i decolli e gli atterraggi all’Ospedale di Interlaken (BE), viene precisato. Stando all’UFAC, il nosocomio bernese è stato definito come cosiddetto Point in Space (PinS) e sarà operativo a partire da oggi.

In qualità di primo Paese a livello mondiale ad applicare la nuova procedura di navigazione per elicotteri denominato “Required Navigation Performance Authorization Required” (RNP AR) la Svizzera potrà contribuire in modo determinante alla definizione di nuovi standard, sottolinea l’UFAC.

Negli ultimi anni sono stati svolti in modo intensivo voli di prova, sono stati effettuati calcoli dei rischi, e sono state progettate e testate nuove rotte di volo strumentale, scrive la Rega. Oltre ai requisiti tecnici dell’elicottero, per poter volare con queste procedure, un prerequisito è rappresentato soprattutto dalla formazione e dall’addestramento regolare degli equipaggi del cockpit nel proprio simulatore di volo.

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative