Un militare elvetico muore durante un’esercitazione

Il fucile d'assalto in dotazione dell'esercito svizzero. Da uno di questi fucili è partito il colpo fatale. KEYSTONE

Un'esercitazione finita in tragedia. Un membro dell'esercito è morto martedì mattina in un incidente di tiro durante un'esercitazione della Scuola reclute 45 a Bremgarten nel Canton Argovia.

2 minuti

tvsvizzera.it/fra con Keystone-ATS

Per motivi ancora sconosciuti, in un veicolo militare è partito un proiettile che ha colpito l’uomo alla testa. La vittima era un membro della scuola reclute come ha comunicato il portavoce dell’esercito Mathias Volken, senza fornire altri dettagli. Diversi media online parlano di un giovane di 22 anni.

Dopo le prime cure mediche ricevute sul posto, il ferito è stato trasportato in elicottero in ospedale, dove è morto in mattinata. L’incidente, indica una nota del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), si è verificato poco prima delle 9.

A quell’ora i militi della Scuola reclute di rifornimento 45 stavano effettuando una sequenza di addestramento sulla piazza di tiro, quando, per motivi che l’inchiesta dovrà accertare, un colpo è partito da un fucile d’assalto all’interno di un veicolo.

La scuola reclute in questione è attualmente alla 15esima settimana di addestramento, su un totale di 18. L’esercito ha precisato che i famigliari sono stati informati e che i commilitoni ricevono assistenza psicologica. La giustizia militare ha aperto un’inchiesta.

L’ultimo incidente di tiro che ha interessato l’esercito svizzero si è verificato nel giugno dello scorso anno a Gossau (Canton San Gallo), dove un colpo sparato accidentalmente ha ferito tre militi di una scuola per sottufficiali che hanno dovuto ricorrere a cure mediche.

