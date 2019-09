Grigioni e Ticino sono notoriamente due cantoni turistici. Non è un segreto però che le due destinazioni sono in costante perdita di velocità. La trasmissione Patti Chiari della RSI ha così messo alla prova la capacità d'accoglienza di due località, una nei Grigioni e una in Ticino.

St. Moritz dall'alto: si riconosce a destra il Badrutt's Palace Hotel. (Keystone / Martin Ruetschi)

Immaginatevi un turista, perso tra le viuzze di Lugano o sotto i portici di Locarno con una cartina in mano, che non riesce più a ritrovare il proprio albergo. Quanto tempo passerà prima che un residente si fermi ad aiutarlo? Quanti correranno in suo aiuto nell’arco di tempo di un’ora? Questo è solo uno dei piccoli test con cui Patti chiari ha tentato per la prima volta di misurare ciò che le statistiche sul turismo ticinese non riportano e non possono raccontare: l’accoglienza.

Chi vince secondo te la sfida del Cantone a vocazione turistica più accogliente?

E i turisti cosa ne pensano? La gente che incontrano è ospitale, cordiale, calorosa? Come vengono trattati i vacanzieri che scelgono il Ticino per le loro ferie? Noi lo abbiamo chiesto proprio a loro: per la prima volta, con l’ausilio di un questionario, abbiamo interrogato e intervistato centinaia e centinaia di turisti, di ogni provenienza e di ogni età, che questa estate abbiamo incontrato nelle località più frequentate del Cantone.

Non solo, ci siamo finti turisti per valutare la professionalità e la capacità di accogliere dei professionisti del settore. Siamo stati dei turisti esigenti, puntigliosi, a tratti anche piuttosto spiacevoli, pieni di richieste e pretese. E abbiamo trascorso ventiquattro intense ore in Ticino e nei Grigioni, a Lugano e a St. Moritz. Stesso programma e stesso budget.

Chi avrà vinto la sfida della prima puntata della stagione? Guardate la puntanta.

