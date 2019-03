Non c'è scenografia, non c'è musica, non è proferita parola. A rendere magiche le rappresentazioni sono i costumi e il movimento che viene loro trasmesso dagli attori.

Dove "nascono" i Mummenschanz 18 marzo 2019 - 13:52 Il gruppo teatrale elvetico dei Mummenschanz è famoso in tutto il mondo per i suoi spettacoli di mimo. In vista del prossimo, intitolato You & Me, la Radiotelevisione svizzera è andata alla scoperta dell'atelier dove vengono costruiti gli eccentrici costumi. È da quasi 50 anni che il gruppo teatrale dei Mummenschanz gira il mondo collezionando sempre più successi. Non c'è scenografia, non c'è musica, non è proferita parola. A rendere magiche le rappresentazioni sono i costumi e il movimento che viene loro trasmesso dagli attori. "Ci siamo sentiti molto forti nel silenzio", spiega alla Radiotelevisione svizzera una delle fondatrici del gruppo teatrale, Floriana Frassetto, che ha aperto le porta dell'atelier di Altstätten, nel canton San Gallo, dove le sue abili mani danno forma agli originali costumi. L'intervista completa nel servizio della Radiotelevisione svizzera.