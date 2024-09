Scendono ancora i tassi ipotecari in Svizzera

Altri sviluppi

Giro di vite sulle ipoteche

Questo contenuto è stato pubblicato al L’Associazione svizzera dei banchieri (ASB) ha modificato la sua autoregolamentazione in materia di finanziamenti ipotecari, riducendo in particolare da 20 a 15 anni la durata dell’ammortamento obbligatorio, che dovrà inoltre avvenire a scadenze regolari. L’organizzazione mantello intende così contribuire a “raffreddare il mercato”. Occorrerà del tempo per vedere l’effetto delle nuove misure, ma secondo l’ASB…

Di più Giro di vite sulle ipoteche