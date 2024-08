Gli svizzeri hanno guadagnato 84’500 franchi nel 2023, ma le svizzere meno

Nel 2023 chi lavorava a tempo pieno in Svizzera - sia come impiegato/a di un'azienda che come indipendente - ha guadagnato 84'500 franchi (valore mediano: la metà è sopra e l'altra metà sotto). Lo indicano i dati diffusi oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST) che mettono fra l'altro in luce importanti differenze fra i sessi.

Dall’indagine risulta che il 31% degli uomini attivi al 90% o più percepiva un reddito da lavoro superiore a 104’000 franchi, a fronte del 21% delle donne. La tendenza è invece invertita per quanto concerne le fasce inferiori: il 14% delle lavoratrici ha percepito un reddito di meno di 52’000 franchi, a fronte del 7% degli uomini.

Andando nei dettagli, un dipendente a tempo pieno incassa (si parla sempre di mediane) 90’000 franchi, una donne 77’300. Fra gli e le indipendenti i rispettivi numeri sono 80’600 e 66’300. Una differenza di genere, seppur meno marcata, viene osservata anche per gli apprendisti e le apprendiste (13’000 e 12’300 franchi).

I dati si basano sulla statistica chiamata rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS). Non sono disponibili indicatori regionali: lo stesso UST aveva però fornito nel marzo scorso le informazioni in questione risalenti al 2022, dal quale era emerso che il salario mensile lordo era di 6788 franchi in Svizzera e di 5590 franchi in Ticino.

