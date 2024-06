Statuto S per rifugiati ucraini, giro di vite per contrastare gli abusi

Lo statuto S dei rifugiati ucraini sembra essere sempre meno ben accetto tra la popolazione svizzera. Keystone / Peter Klaunzer

Due mozioni parlamentari chiedono che le condizioni e le regole riguardanti lo statuto di protezione S concesso alle rifugiate e ai rifugiati ucraini vengano inasprite per evitare abusi.

2 minuti

tvsvizzera.it/mrj con Keystone-ATS

Lo statuto di protezione S concesso agli ucraini e alle ucraine rifugiatisi in Svizzera dovrebbe essere revocato o non rinnovato a determinate condizioni. È quanto chiedono due mozioni – una del sangallese Benedikt Würth (Centro) e l’altra della sua concittadina democentrista Esther Friedli – approvate mercoledì dal Consiglio degli Stati (la Camera alta del Parlamento elvetico). Il dossier va ora al Nazionale.

Würth ha motivato la sua richiesta denunciando un vero e proprio “turismo” generato da coloro che beneficiano di tale statuto, che sembra essere sempre meno accettato dalla popolazione.

Contenuto esterno

Alcuni cittadini ucraini rinunciano alla protezione per rientrare in patria godendo dell’assistenza offerta dalla Confederazione, per poi rientrare in Svizzera e richiedere lo statuto S. Tutto ciò, secondo Würth, genera costi elevati. Per questo, secondo lui, tale statuto dovrebbe venir revocato o non rinnovato se la persona interessata lascia la Svizzera per un certo periodo di tempo, se ha beneficiato dell’aiuto al rimpatrio o se ha ottenuto la protezione in modo abusivo.

Con la sua mozione, invece, la senatrice Esther Friedli vuole limitare lo statuto S ai cittadini e cittadine di origine ucraina che vivono nelle regioni occupate dalla Russia o colpite dai combattimenti. Il testo chiede inoltre di revocare lo statuto S a coloro il cui ultimo luogo di residenza non si trovava in tali regioni, nonché a chi non ha la cittadinanza ucraina, a eccezione dei rifugiati riconosciuti da Kiev.

Il consigliere federale Beat Jans si è opposto a entrambi i testi. Pur condividendo le preoccupazioni sugli abusi, Jans crede che la legislazione attuale soddisfi già le richieste della mozione. Circa la mozione Friedli, il “ministro” di giustizia e polizia ha sottolineato che la situazione della sicurezza è incerta in tutta l’Ucraina.

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative