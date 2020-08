Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Un infortunato è assente dal lavoro in media per due settimane. Ogni anno 34 persone finiscono in invalidità. Keystone / Erwin Scheriau

Lo sport non sempre fa bene. Come lo dimostrano i numeri. Ogni anno in Svizzera circa 45'000 persone si infortunano giocando a calcio. L'assenza cumulata di questi feriti rappresenta l'equivalente di 2'000 posti di lavoro a tempo pieno all'anno.

Stando alle statistiche pubblicate martedì dall'ente che offre l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (Suva), il 64% di coloro che si infortunano giocando a calcio hanno meno di 30 anni e sono soprattutto uomini (93%).

Impatto economico e lesioni

Un infortunato è assente dal lavoro in media per due settimane. Ogni anno 34 persone finiscono in invalidità. Le aziende devono darsi da fare per trovare i sostituti e formare il personale sostitutivo.

Le lesioni più gravi sono causate da collisioni ("tackle") tra avversari che si contendono il possesso della palla, precisa la Suva. Questi scontri sono anche gli incidenti più frequenti.

Il gioco di testa non è privo di pericoli: causa circa 450 commozioni cerebrali ogni anno. Questo tipo di lesione si traduce spesso in diverse settimane di assenza dal lavoro.

Per limitare il rischio di ferite, è importante sapere come valutare correttamente le proprie capacità e le proprie condizioni fisiche. La Suva offre un quiz Link esternoper sensibilizzare l'opinione pubblica sulla prevenzione degli incidenti calcistici. "Poter evitare un incidente non è un bene solo per sé stessi, ma anche per i propri colleghi e per il proprio datore di lavoro".

I particolari nel servizio del Tg:





tvsvizzera.it/fra con RSI