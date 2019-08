Ogni anno, gli infortuni non professionali causano in Svizzera oltre un milione di feriti e costano la vita a più di 2400 persone, per la maggior parte (1651) cadute. Un quarto di questi incidenti -quindi più di 250'000- avviene in casa, secondo la statistica 'Status 2019' diffusa mercoledì dall'Ufficio prevenzione infortuni (upi).

Oltre 250'000 feriti in casa ogni anno in Svizzera 22 agosto 2019 - 21:05 Ogni anno, gli infortuni non professionali causano in Svizzera oltre un milione di feriti e costano la vita a più di 2400 persone, per la maggior parte (1651) cadute. Un quarto di questi incidenti -quindi più di 250'000- avviene in casa, secondo la statistica 'Status 2019' diffusa mercoledì dall'Ufficio prevenzione infortuni (upi). Le stanze più a rischio sono salotti e camere da letto (66'000 casi l'anno). Sono 25'000 i casi di caduta o altro infortunio legati alle scale, un numero "piuttosto elevato, considerando il poco tempo che l'essere umano" vi trascorre, si legge in una nota. Gli infortuni tra le mura domestiche -che coinvolgono annualmente circa 156'000 donne o bambine e 105'000 maschi- riguardano in generale cadute, tagli, punture di insetti e morsi di animali. + Consulta Status 2019 Solo il 10% dei casi ha conseguenze da medie a gravi (a volte, persino l'invalidità). Dei circa 2400 decessi annui, la seconda causa più frequente sono l'asfissia o l'annegamento (121 casi l'anno). Per evitare cadute, l'upi consiglia l'installazione di pavimenti idonei e corrimano su entrambi i lati di una scala. Per fronteggiare un principio d'incendio, sono utili naturalmente gli estintori e le coperte antincendio (secondo un recente sondaggio, la metà di tutte le economie domestiche possiede uno o l'altra). Solo grossomodo un quinto delle abitazioni dispone di rilevatori di fumo.