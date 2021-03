Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

I vaccini funzionano. I nuovi contagiati sono sempre più giovani, ossia coloro che ancora non sono stati vaccinati. Keystone / Martial Trezzini

La curva dei contagi di Covid-19 in Svizzera si è confermata anche la settimana scorsa in fase di risalita. Fra l'8 e il 14 marzo in Svizzera e nel Liechtenstein sono stati registrati 8783 casi, il che corrisponde a un aumento del 15,7% rispetto ai sette giorni precedenti. L'età media dei contagiati sta scendendo.

Stando al consueto rapporto settimanale del giovedì firmato dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), la quota di varianti fra i campioni analizzati è stata del 79,5%. La progressione riscontrata non riguarda solo le nuove infezioni, bensì pure i decessi, passati da 44 a 59.

In crescita, da 226 a 265, anche i ricoveri ospedalieri. È perlomeno sceso il numero medio di pazienti Covid nei reparti di cure intense, ora pari a 170. Ad aver avuto bisogno della ventilazione meccanica sono stati in 122. La percentuale dei malati di coronavirus sull'insieme delle persone ospitate in queste ali è del 26%, ben lontana dal picco massimo del 62%. L'occupazione globale delle terapie intensive si attesta dal canto suo al 69%.

Età media dei pazienti

L'età mediana (il 50% ha un'età superiore, il 50% inferiore) dei ricoverati fra lunedì e domenica scorsi è stata di 64 anni. Il 76% delle persone portate in ospedale aveva almeno 50 anni. Questo secondo gli esperti significa anche che i vaccini funzionano. Infatti, seppure le vaccinazioni sono procedute più lentamente rispetto ad altri paesi, i dati a disposizione ci dicono che il 60% degli over 80 in 11 cantoni sono stati vaccinati. Il 35% egli over 70%. Quindi non sarebbe un caso il 50% dei ricoverati hanno meno di 64 anni, come ci racconta il servizio del telegiornale:

Incidenza alta in Ticino

A livello regionale, dalle tabelle dell'UFSP si nota come il Ticino sia tornato a essere uno dei Cantoni con l'incidenza più elevata. La scorsa settimana infatti sono stati registrati 142.5 nuovi casi su 100'000 abitanti, valore inferiore solo a quello di Ginevra (159.3) e simile a quello di Vaud (138.1). In totale, a sforare quota 100 sono in 11.





tvsvizzera.it/fra con RSI