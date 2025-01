Si dimette il CEO de La Posta Roberto Cirillo

Il ticinese Roberto Cirillo, che dirige la posta dal 2019, ha deciso di lasciare la carica perché, ha dichiarato, è giunto il momento di affidare l'ex regia federale a "una nuova generazione".

Keystone-ATS

Roberto Cirillo lascerà la direzione della Posta a fine marzo. Il ticinese era in carica da aprile 2019, quando ha sostituito Ulrich Hurni, che aveva diretto ad interim il gigante giallo dopo la partenza di Susanne Ruoff nel mese di giugno dell’anno precedente.

Cirillo ha deciso di lasciare la carica di CEO “con la conclusione positiva del periodo strategico 2021-2024”, indica La Posta in un comunicato. Alex Glanzmann, responsabile delle finanze, dirigerà il gruppo ad interim a partire da aprile fino all’entrata in carica del nuovo direttore generale. Cirillo resterà comunque disponibile per compiti speciali fino alla fine di luglio 2025.

Citato nella nota, Cirillo afferma come sia giunto il momento di affidare la Posta “a una nuova generazione”. In merito ai suoi anni trascorsi alla testa dell’ex regia, il CEO uscente afferma di aver “avuto la possibilità di dirigere per sei anni una delle istituzioni più importanti del nostro paese e di farla evolvere, dall’allora crisi di fiducia, verso il futuro”.

Oggi, infatti, “la Posta gode di una posizione ancora più solida rispetto a sei anni fa”. Nel comunicato Cirillo ringrazia anche tutti coloro che hanno resto possibile il successo della Posta: il Consiglio federale, il cda e la direzione del gruppo, nonché tutti i collaboratori. “In particolare le decine di migliaia di postine e postini”.

Da parte sua, il presidente del consiglio di amministrazione Christian Levrat afferma di essere “molto dispiaciuto” della decisione di Cirillo di dimettersi. “Con la sua personalità Roberto ha segnato in modo determinante l’azienda e creato i presupposti per continuare ad affrontare le grandi sfide future da una posizione solida”, afferma ancora l’ex presidente del Partito socialista (PS).

Sotto Cirillo, la Posta ha attuato la sua strategia di modernizzazione del gruppo. Nel maggio 2024, ad esempio, la Posta ha annunciato la riduzione di 170 dei circa 800 uffici postali. Anche l’ampliamento dell’offerta di servizi digitali è stato un elemento centrale della strategia.

Cirillo – nato nel 1971 a Zurigo e cresciuto in Ticino – prima di dirigere la Posta era stato membro del CdA di Croda International PLC, un’azienda britannica del settore chimico. Laureato in ingegneria meccanica presso il Politecnico federale di Zurigo, era stato per quattro anni CEO del gruppo ospedaliero attivo a livello internazionale Optegra e otto anni membro della direzione del gruppo dell’azienda di servizi Sodexo.

