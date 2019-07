Per ora le sedie a rotelle sono solo due. Presto è prevista la pubblicazione di una brochure che illustra tutti i sentieri adatti al veicolo. Perché, dicono gli ideatori, "la montagna è di tutti, anche di chi non può più camminare".

Può affrontare fino al 30% di pendenza e raggiungere una velocità di 6 chilometri orari. Alimentata a batteria, si pilota con un joystick. L'idea di offrire sedie a rotelle da trekking è dell'associazione "Scuol senza cunfins", in collaborazione con la fondazione "Cerebral" e l'ente turistico regionale.