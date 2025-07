Fatturato e utile di Roche in crescita nel primo semestre

Trainata da risultati superiori alle attese, Roche ha registrato una solida crescita nel primo semestre 2025 e conferma le previsioni positive per l’intero anno.

Il colosso farmaceutico Roche ha continuato a crescere nel primo semestre del 2025. Per l’intero anno, la direzione rimane fiduciosa e conferma le previsioni.

Tra gennaio e giugno il fatturato del gruppo è aumentato del 4% a 30,94 miliardi di franchi, mentre l’utile operativo di base (core operating profit) è salito del 6% a 12,01 miliardi di franchi, ha comunicato Roche giovedì.

Da parte sua l’utile netto si è attestato a 7,83 miliardi di franchi in crescita del 17% rispetto ai primi sei mesi del 2024.

Queste cifre sono superiori alle previsioni degli analisti intervistati dall’agenzia AWP.

La direzione ha inoltre confermato i suoi obiettivi finanziari per l’intero anno: a tassi di cambio costanti, punta a una crescita delle vendite di circa il 5%, mentre l’utile netto per titolo scambiato in borsa potrebbe addirittura aumentare tra il 6% e il 9%. È previsto anche un aumento del dividendo.

