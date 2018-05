La chiusura del tunnel si è resa necessaria venerdì per l'incendio di un pullman tedesco, cui sono seguite le complesse operazioni di spegnimento e soccorso e quelle di rimessa in sicurezza del traforo, non ancora terminate.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

San Bernardino, galleria chiusa fino a giovedì 21 maggio 2018 - 20:15 La galleria stradale del San Bernardino resterà chiusa almeno fino a giovedì. Lo ha riferito all'agenzia telegrafica svizzera Marco Ronchetti, dell'Ufficio federale delle strade (USTRA). La chiusura del tunnel si è resa necessaria venerdì per l'incendio di un pullman tedesco, cui sono seguite le complesse operazioni di spegnimento e soccorso e quelle di rimessa in sicurezza del traforo, non ancora terminate. Una nuova ispezione dei responsabili dell'USTRA sarà effettuata martedì. Rimane aperta, ma non ai veicoli pesanti, la strada del passo del San Bernardino. Gran parte del traffico del fine settimana lungo di Pentecoste ha preso la via del San Gottardo, dove sabato la coda al portale nord ha raggiunto i 28 chilometri, eguagliando il primato dello stesso weekend festivo del 1999. Un notevole afflusso di auto si è registrato anche domenica, ma gli automobilisti, per imboccare la galleria autostradale, hanno dovuto attendere al massimo un'ora e mezza (8 chilometri di coda) contro le circa 5 ore del giorno precedente. Il traffico di rientro di lunedì pomeriggio ha generato invece soltanto 5 chilometri al portale sud. Secondo la centrale di informazione sul traffico Viasuisse, potrebbe tuttavia aumentare in serata.