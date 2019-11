Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Premio solare europeo a una chiesa del cantone Zurigo 15 novembre 2019 - 20:57 La chiesa cattolica dedicata a San Francesco di Ebmatichen (frazione del comune di Maur, nel cantone Zurigo), ha ricevuto venerdì il Premio solare europeo 2019. Costruita nel 1989, la chiesa è stata completamente risanata e raggiunge un'efficienza energetica del 221%. "Nonostante la forte concorrenza da diversi Paesi dell'UE, anche quest'anno un progetto svizzero ha avuto successo", ha reso noto l'Agenzia solare svizzera. La premiazione si è tenuta a Esch-sur-Alzette, all'Università del Lussemburgo. Sul tetto della chiesa zurighese stati montati 161 metri quadrati di pannelli fotovoltaici e termici che combinano produzione di elettricità e calore. La coibentazione del tetto è stata ottimizzata e il vecchio riscaldamento a gasolio è stato sostituito con una pompa di calore alimentata dai pannelli solari. Il sistema di illuminazione è inoltre stato convertito con lampade LED, riducendo il consumo energetico del 35% a 54'700 kWh all'anno. Risultato: la chiesa produce ogni anno 63'000 kWh di energia in più di quanto ne consuma. Creato su iniziativa del Parlamento europeo, il Premio Solare Europeo viene assegnato dal 1994. Organizzatrice del premio europeo - come pure del Premio solare svizzero - è l'Agenzia solare svizzera.