Riapre la strada del Gran San Bernardo

Riapre sabato alle 17 la strada del Gran San Bernardo (A21), che collega il Vallese con la Valle d'Aosta, chiusa da nove giorni al traffico a causa di una valanga. Lo indica con una nota sul proprio sito web l'Ufficio federale delle strade (USTRA).

Lo scorso 17 aprile era caduta una valanga sulla galleria artificiale Les Toules, ricorda l’USTRA. I blocchi di roccia e gli alberi trascinati a valle dalle masse nevose hanno provocato danni all’infrastruttura su una lunghezza di circa 300 metri.

Venerdì lo stesso ufficio aveva comunicato l’imminente fine dei lavori di riparazione, senza però fornire una data precisa per la riapertura. Un aggiornamento era atteso all’inizio della prossima settimana: invece le buone notizie sono arrivate prima del previsto.

I lavori attuati prima della riapertura comprendono la rimozione dei “detriti dalle reti di protezione contro la caduta massi” e la riparazione delle “reti danneggiate”, si legge nel comunicato. Il traffico sulla tratta interessata sarà regolato da un semaforo su una sola corsia in senso alternato.

