Con lui cerchiamo di sviscerare, attraverso il video qui collocato in apertura, questo tema di portata così determinante per i nostri rapporti con l'Europa. Ecco dunque la video intervista, per sviscerare il dossier cruciale per il futuro delle relazioni fra Svizzera e UE

Il dossier Link esterno è sul tavolo ormai da molto tempo e, fra i timori per possibili perdite di sovranità, e altri concernenti l'economia, continua a suscitare un dibattito animato. Una certa emotività legata al tema rischia però di deviare l'attenzione dalla complessità della posta in gioco. Proviamo allora a inquadrarla con precisione. Quali sono gli effettivi contenuti del testoLink esterno ? Quali le oggettive criticità? E di cosa va obiettivamente tenuto conto nell'ottica di un'accettazione, o di un rifiuto, da parte della Svizzera?

L'accordo quadro istituzionale, richiesto dall'UE alla Svizzera, sarà una fra le sfide più cruciali della prossima legislatura per la Confederazione. È infatti in gioco il futuro assetto delle relazioni fra Berna e Bruxelles. Ecco di cosa di tratta.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Accordo quadro con Bruxelles: contenuti, criticità e dubbi Alex Ricordi, RSI News 05 novembre 2019 - 14:46 L'accordo quadro istituzionale, richiesto dall'UE alla Svizzera, sarà una fra le sfide più cruciali della prossima legislatura per la Confederazione. È infatti in gioco il futuro assetto delle relazioni fra Berna e Bruxelles. Ecco di cosa di tratta. Il dossier è sul tavolo ormai da molto tempo e, fra i timori per possibili perdite di sovranità, e altri concernenti l'economia, continua a suscitare un dibattito animato. Una certa emotività legata al tema rischia però di deviare l'attenzione dalla complessità della posta in gioco. Proviamo allora a inquadrarla con precisione. Quali sono gli effettivi contenuti del testo? Quali le oggettive criticità? E di cosa va obiettivamente tenuto conto nell'ottica di un'accettazione, o di un rifiuto, da parte della Svizzera? A dare le risposte del caso, uno specialista della materia: Michele Rossi, avvocato ticinese, docente universitario e già negoziatore della Confederazione all'epoca delle trattative che portarono agli Bilaterali I con l'Unione europea e tuttora in vigore. Con lui cerchiamo di sviscerare, attraverso il video qui collocato in apertura, questo tema di portata così determinante per i nostri rapporti con l'Europa. Ecco dunque la video intervista, per sviscerare il dossier cruciale per il futuro delle relazioni fra Svizzera e UE