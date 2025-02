Quattro comprensori sciistici propongono uno skipass comune

Un pass per Jungfrau, Aldelboden-Lenk, Aletsch Arena ed Engelberg-Titlis. Keystone-SDA

Uno skipass comune: è quanto propongono quattro grandi comprensori sciistici nell'Oberland bernese, nel Vallese e nella Svizzera centrale.

1 minuto

Keystone-ATS

Il nuovo AlpsPass, che sarà valido a partire dalla prossima stagione invernale, permetterà di sciare nella regione della Jungfrau e Aldelboden-Lenk (entrambi nel canton Berna), Aletsch Arena (canton Vallese) ed Engelberg-Titlis (canton Obvaldo).

L’abbonamento stagionale è valido dal primo novembre al 30 aprile e il prezzo di prevendita per gli adulti è di 949 franchi, ha comunicato venerdì AlpsPass. Le persone che lo acquistano riceveranno tre giorni gratuiti in ciascuna delle località grigionesi di Davos Klosters, Arosa Lenzerheide e Laax.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Sciare costa sempre di più, ma non per le famiglie Questo contenuto è stato pubblicato al Sciare in Svizzera diventa ancora un po’ più caro, sebbene non per tutti: una settimana bianca a inizio marzo 2025 costerà in media il 6% in più rispetto all’anno prima. Di più Sciare costa sempre di più, ma non per le famiglie

Per la stagione 2017/2018 era stato lanciato lo skipass Top4 per accedere ai comprensori bernesi di Adelboden-Lenk, Gstaad, Jungfrau e Meiringen-Hasliberg, ma prima dell’inizio della stagione in corso Gstaad ha interrotto la collaborazione per aderire al Magic Pass.

Tale partenza ha spinto Adelboden-Lenk e il comprensorio sciistico della Jungfrau a cercare una nuova forma di partenariato con AlpsPass, sottolinea la nota.

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative