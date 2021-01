Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Confronto Lidl e Aldi in un duello senza precedenti. Per esempio cosa prevede l’assortimento e come si presenta l’esposizione dei prodotti nei negozi? Quali sono i segreti di Aldi e Lidl per alleggerire lo scontrino dei clienti?

Il primo a sbarcare in Svizzera è stato Aldi, era il 2005. Poco più di tre anni dopo è arrivato Lidl. E così i due discount tedeschi hanno fatto irruzione nel commercio al dettaglio svizzero, monopolizzato da Migros e Coop. Un terremoto per i supermercati tradizionali che sono corsi ai ripari creando le linee “primo prezzo”.

Eppure all’inizio Aldi e Lidl erano guardati con sospetto, per non dire snobbati dai consumatori: negozi spartani, prodotti mai visti, marchi dai nomi sconosciuti. E oggi? Oggi aprono nuove filiali o rifanno il look a quelle esistenti. A prezzi sempre seducenti. Senza dimenticare la qualità. Un mix di cui entrambi si vantano. Ma com’è possibile? E che differenze ci sono fra i due discount che fanno risparmiare i consumatori?

Patti chiari, la trasmissione della RSI per i consumatori, li ha messi a confronto in un duello senza precedenti. Per esempio cosa prevede l’assortimento e come si presenta l’esposizione dei prodotti nei negozi? Quali sono i segreti di Aldi e Lidl per alleggerire lo scontrino dei clienti? Su cosa risparmiano per poter proporre prezzi stracciati? E quali sono i trucchi per attirare nei punti vendita sempre nuovi avventori e invogliarli ad acquistare?

Con l’aiuto di due consumatori Patti Chiari ha fatto la spesa nei due discount, degustato alla cieca i prodotti, provato un elettrodomestico, andati a caccia di articoli di marca. Una rarità da Aldi e Lidl che prediligono i marchi propri. A proposito: chi li produce? Insomma tante domande a cui cercheremo di dare risposta. Ma alla fine dove si spende meno? Chi vince la sfida all’ultimo centesimo?

