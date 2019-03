L'incidente era avvenuto il 26 luglio 2016. Il Tir stava viaggiando a 90 km/h. La Ford immatricolata in Germania, incolonnata all'altezza di Quinto, poco prima dell'entrata sud della galleria del San Gottardo, era ben visibile. Il camionista, che ha sempre detto di non ricordare nulla, ha frenato solo dopo l'urto. Troppo tardi per l'auto della famiglia tedesca, padre e madre di 43 anni e le figli di 8 e 12, pressata contro un altro autocarro.

L'uomo non ha provocato l'incidente per negligenza, bensì a causa di un colpo di sonno, dovuto a una sindrome di apnea ostruttiva del sonno, di cui soffriva da tempo, senza però esserne a conoscenza.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Prosciolto camionista che causò la morte di quattro persone 11 marzo 2019 - 20:18 La Corte delle Assise correzionali di Lugano ha assolto lunedì un camionista rumeno residente in Italia che nel luglio 2016 sull'autostrada A2 travolse una monovolume regolarmente incolonnata, schiacciandola e causando la morte immediata dei quattro membri della famiglia tedesca a bordo. L'uomo non ha provocato l'incidente per negligenza, bensì a causa di un colpo di sonno, dovuto a una sindrome di apnea ostruttiva del sonno, di cui soffriva da tempo, senza però esserne a conoscenza. A determinare la sentenza del tribunale è stata la perizia di un professore del Centro del sonno dell'Ospedale regionale di Lugano, che conferma un rapporto già prodotto dal difensore dell'imputato. Il camionista, oggi 52enne, cammina a fatica e si sposta prevalentemente in sedia a rotelle a causa dell'incidente. "Era meglio se ero anch'io con le quattro persone morte", ha dichiarato durante il processo. L'accusa aveva chiesto 20 mesi di carcere sospesi con la condizionale. L'incidente era avvenuto il 26 luglio 2016. Il Tir stava viaggiando a 90 km/h. La Ford immatricolata in Germania, incolonnata all'altezza di Quinto, poco prima dell'entrata sud della galleria del San Gottardo, era ben visibile. Il camionista, che ha sempre detto di non ricordare nulla, ha frenato solo dopo l'urto. Troppo tardi per l'auto della famiglia tedesca, padre e madre di 43 anni e le figli di 8 e 12, pressata contro un altro autocarro.