Presunti abusi all’interno di un’associazione LGBT+

L'inchiesta a carico di una coppia responsabile di un'associazione LGBT+ è anche un caso politico. KEYSTONE/© KEYSTONE / GIAN EHRENZELLER

Due membri dell'organizzazione sospettati di aver intrattenuto rapporti intimi con un minorenne che frequentava una struttura del sodalizio.

2 minuti

tvsvizzera.it/spal con Keystone-ATS

La procura di San Gallo ha avviato un procedimento penale contro due dirigenti dell’associazione “Sozialwerk.LGBT+” che gestisce luoghi di incontro per giovani della comunità queer a Buchs (SG) e Coira (GR).

Secondo quanto è filtrato da fonti vicine all’inchiesta la coppia è indagata per presunti reati contro l’integrità sessuale.

L’addetta stampa della procura sangallese ha specificato che l’ipotesi su cui gli inquirenti stanno procedendo è quella di reati della sfera sessuale, senza però fornire ulteriori dettagli.

+ La maggior parte degli abusi sessuali commessi nel fine settimana

Il giornale zurighese Tages-Anzeiger, che ha anticipato la notizia, riferisce di presunti contatti intimi fra dipendenti adulti e visitatori adolescenti. In particolare il responsabile dell’associazione e il suo marito, avrebbero avuto rapporti intimi con un diciassettenne che frequentava uno dei due centri.

Ripercussioni politiche

Il problema politico che si sta profilando a margine dell’inchiesta è che la Città di Coira sostiene finanziariamente, al pari dei due Cantoni, queste strutture che, secondo quanto indica il sito web dell’associazione, sono attualmente chiuse “per mancanza di personale”.

L’aiuto finanziario di 3’000 franchi annui elargito dal Canton Grigioni è stato immediatamente sospeso. In proposito il municipale di Coira Patrik Degiacomi, pur sottolineando la presunzione d’innocenza per gli indagati, si è detto “molto preoccupato” per le accuse.

Le persone in questione, ha precisato, dovrebbero venir sospese dalle loro attività per poter fare luce sull’accaduto. In ottica futura, ha aggiunto, servono chiare misure di protezione, e che soprattutto queste vengano rispettate.

Da parte sua, il gruppo dell’Unione democratica di centro (destra) nel Parlamento cantonale sangallese ha annunciato che chiederà informazioni sull’aiuto finanziario fornito dal cantone all’organizzazione. Il Governo dovrà inoltre spiegare se in passato fossero emerse tracce di abusi.

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative