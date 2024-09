Ponte aereo per sfollare i turisti nella Valle di Saas

È la seconda volta quest'estate che la Valle di Saas è colpita dalle intemperie. Nell'immagine dopo le inondazioni di inizio luglio. Keystone / Jean-Christophe Bott

Le persone rimaste bloccate nella Valle di Saas, in Vallese, in seguito a una frana verificatasi nella notte tra mercoledì e giovedì potranno essere sfollate. Voli speciali in elicottero sono previsti a partire da venerdì pomeriggio.

Attualmente circa 2’200 persone, soprattutto turiste e turisti svizzeri, sono bloccate nella valle, che è stata tagliata fuori dal resto del mondo dopo le intemperie, ha dichiarato a Keystone-ATS Simon Bumann, portavoce dello Stato maggiore di condotta regionale, confermando una notizia in tal senso riportata dal Blick.

I voli di evacuazione, che richiedono l’avallo dell’Ufficio federale dell’aviazione civile, avranno luogo tra le 16:00 e le 19:00 di oggi, utilizzando gli elicotteri di Air Zermatt. “Tra i turisti bloccati vi sono numerosi anziani, non tutti necessariamente impazienti di ripartire”, ha spiegato Bumann. Ciò ridurrà il numero di evacuazioni necessarie.

Riapertura al più presto domenica

Gli elicotteri partiranno da Saas-Fee per portare, in qualche minuto di volo, i turisti a Stalden. Da qui le persone potranno proseguire il viaggio in treno, autobus o con mezzi propri. Il costo di questi voli di evacuazione, precisa il Walliser Bote, è di 140 franchi e non è necessario prenotare in anticipo.

Tenuto conto dell’entità delle precipitazioni – fino a 100 litri per metro quadrato in 24 ore – i danni nella valle sono limitati. Nessun edificio è stato distrutto. Gli specialisti dell’Alto Vallese avevano adottato misure preventive vicino ai corsi d’acqua, soprattutto alla luce degli insegnamenti tratti dalle ultime intemperie di fine giugno.

Se tutto va bene, la strada cantonale che conduce alla valle di Saas dovrebbe essere riaperta domenica, ha detto Bumann. Tuttavia, ciò dipende dall’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per permettere alle imprese edili interessate di eseguire i lavori richiesti.

