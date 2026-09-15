Oggi in Svizzera

Il Consiglio degli Stati ha detto “sì” all’accordo di libero scambio con il Mercosur. La resistenza di contadine e contadini è stata superata approvando lo stanziamento di oltre mezzo miliardo di franchi all’agricoltura svizzera.

L’accordo di libero scambio è stato negoziato dagli Stati AELS – di cui la Svizzera fa parte – con i Paesi del Mercosur Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. Il Consiglio nazionale lo aveva respinto di misura in giugno e dovrà ora pronunciarsi nuovamente, presumibilmente domani, mercoledì. Ieri, infatti, il Consiglio degli Stati ha dato il suo via libera. Hanno votato contro solo le e i rappresentanti del Partito socialista e dei Verdi.

“Se l’accordo fallisse, dovremo fornire molte spiegazioni sul piano della politica estera”, ha detto il consigliere agli Stati Benedikt Würth (Centro) in aula, aggiungendo: “Sembra essere lo spirito del tempo che tutti vogliano concludere un accordo e far valere i propri interessi particolari.” Con queste parole Würth alludeva alla richiesta di compensazione della lobby agricola. Con 517 milioni di franchi – il Governo ne aveva previsti 158 a tale scopo – il Consiglio degli Stati ha accolto le richieste degli agricoltori..

“Il ‘sì’ è un capolavoro tattico dell’Unione svizzera dei contadini. Ma se la tattica funzionerà anche alle urne è ancora incerto“, analizza oggi SRF. Un referendum è infatti nell’aria. Finanz und Wirtschaft commenta: “Berna si piega al forcone. Se il consenso al libero scambio dipende da quanto lo Stato paga in più, l’intera faccenda acquista una logica ricattatoria.”