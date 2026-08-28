Oggi in Svizzera

In un’intervista pubblicata ieri da Le Temps, Valérie Dittli, consigliera di Stato del Canton Vaud, ha annunciato di aver lasciato il Centro e che nel 2027 si candiderà al Governo cantonale con il suo partito Mouvement libéral (Movimento liberale) di nuova fondazione .

“Semplicemente non riconoscevo più il partito”, ha dichiarato Dittli, che ne era membro da quasi 10 anni. La sua partenza ha causato una profonda spaccatura ai vertici del partito cantonale. Due membri del comitato esecutivo del Centro di Vaud hanno seguito Dittli: il presidente del gruppo Terre au Centre Laurent Chaubert e il sindaco di Henniez Yannick Escher.

Le dimissioni s’inseriscono in un contesto di tensione all’interno della sezione vodese del Centro. Gli scontri tra sostenitori e oppositori di Dittli si sono intensificati nelle ultime settimane. “Gli attacchi contro [di lei] sono di una violenza e di una malignità che non hanno posto in un partito. Anche a costo di rovinare la mia carriera politica, preferisco unirmi a un movimento che sostiene valori autentici. Queste manovre sono inaccettabili”, ha detto Chaubert.

La consigliera di Stato è stata al centro di numerose controversie negli ultimi mesi, l’ultima delle quali è venuta alla luce ieri. Secondo diversi media, la sezione di Lavaux-Oron del partito accusa Dittli di aver tentato di prelevare o trasferire circa 22’000 franchi depositati su un conto aperto nell’estate del 2025 per sostenere le sue attività politiche, accusa che lei respinge.

Dittli non è la prima figura politica svizzera a rompere i ranghi e a creare un nuovo partito. Nel 2022, Pierre Maudet, membro del Governo ginevrino, aveva fondato il movimento Libertés et justice sociale (Libertà e giustizia sociale) dopo essere stato espulso dal Partito liberale radicale (PLR, destra) in seguito alla sua condanna nel 2022 per accettazione di vantaggi indebiti, in relazione a un viaggio ad Abu Dhabi. Nell’aprile 2023, Maudet è poi tornato sulla scena politica candidandosi con la lista del suo nuovo partito ed è stato eletto nel Governo cantonale di Ginevra.