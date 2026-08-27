Test positivo per l’e-voting della Posta

La sicurezza del voto elettronico confermata Keystone-SDA

Il recente test di sicurezza condotto dalla Posta sul suo sistema di voto elettronico ha dato esito positivo, poiché migliaia di "hacker etici" partecipanti non hanno rilevato alcuna vulnerabilità critica.

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Keystone-ATS

La Posta Svizzera ha condotto a luglio, per circa tre settimane, un nuovo test di sicurezza sul proprio sistema di voto elettronico. L’esperimento si è rivelato positivo, poiché gli “hacker etici” non hanno individuato alcuna vulnerabilità critica.

La partecipazione è stata nettamente superiore rispetto all’anno scorso. Infatti, 5’479 indirizzi IP diversi provenienti da 107 Paesi hanno avuto accesso all’infrastruttura (nel 2025: 2’600 indirizzi da 54 Paesi). In totale, la Posta ha registrato quest’anno oltre 403’000 accessi, si legge in un comunicato odierno.

Il test non ha riguardato un sistema di voto reale, ma un ambiente identico che ha permesso agli hacker di simulare l’intero processo, dalla registrazione del voto all’urna elettronica. La Posta ha ricompensato le segnalazioni con un importo totale di circa 38’000 franchi, viene ancora precisato.

Complessivamente ha ricevuto 85 segnalazioni, le ha analizzate e ha potuto confermare sei riscontri. Nessuna era “critica”. Una segnalazione presentava un livello di gravità “elevato” e una “medio”. Per le altre, si trattava di segnalazioni di grado “basso”. La vulnerabilità di livello “elevato” avrebbe potuto compromettere la disponibilità del server di voto, ma senza incidere sulla sicurezza dei voti espressi.

L’urna digitale ha inoltre resistito agli attacchi nonostante una partecipazione nettamente più alta. La Posta sottolinea che continuerà a utilizzare le segnalazioni per migliorare ulteriormente il sistema.

Per il gigante giallo, “la trasparenza e la collaborazione con la comunità internazionale in materia di sicurezza contribuiscono a rendere il voto elettronico in Svizzera sempre più sicuro”. I suoi test sono previsti dalla legge, viene ancora rilevato.

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